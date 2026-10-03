به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مدیرکل بهزیستی خوزستان گفت: فرآیند ثبت‌نام دومین آزمون استخدامی اختصاصی افراد دارای معلولیت تا روز دوشنبه ۱۳ مهرماه ۱۴۰۵ ادامه خواهد داشت.

مهران کریمیان با اشاره به آغاز ثبت‌نام دومین آزمون استخدامی اختصاصی افراد دارای معلولیت از شنبه چهارم مهرماه ۱۴۰۵، اظهار کرد: این آزمون در راستای اجرای ماده ۱۵ قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت و با هدف تحقق سهمیه سه‌درصدی استخدام افراد دارای معلولیت برگزار می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه فرآیند ثبت نام در این آزمون تا دوشنبه سیزدهم مهرماه امسال ادامه دارد، افزود: آزمون کتبی نیز جمعه ۲۹ آبان‌ماه برگزار خواهد شد.

کریمیان تصریح کرد: متقاضیان برای ثبت‌نام باید به درگاه مرکز آزمون جهاد دانشگاهی به نشانی hrtc.ir مراجعه کنند و پیش از ثبت‌نام، دفترچه راهنمای آزمون و شرایط عمومی و اختصاصی مندرج در آن را به‌دقت مطالعه کنند.

وی ادامه داد: در مجموع ۳ هزار و ۲۶۱ فرصت شغلی در ۳۲ دستگاه اجرایی کشور به افراد دارای معلولیت اختصاص یافته است که وزارت آموزش و پرورش با هزار و ۹۰۰ مجوز، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با ۷۴۰ مجوز و سازمان بهزیستی کشور با ۲۴۴ مجوز، بیشترین ظرفیت استخدامی را دارند.

مدیرکل بهزیستی خوزستان بیان داشت: پس از برگزاری آزمون کتبی و اعلام نتایج مرحله نخست از سوی مرکز آزمون جهاد دانشگاهی، افراد معرفی‌شده وارد فرآیند بررسی مدارک، ارزیابی تکمیلی و مصاحبه مطابق ضوابط خواهند شد.

مهران کریمیان با تأکید بر اهمیت ثبت‌نام در مهلت مقرر افزود: با توجه به اعلام سازمان بهزیستی کشور، مهلت ثبت‌نام تمدید نخواهد شد و افراد دارای معلولیت واجد شرایط باید در بازه زمانی تعیین‌شده نسبت به ثبت‌نام اقدام کنند.

وی گفت: سهمیه و رشته‌محل‌های اختصاص‌یافته به استان خوزستان نیز مطابق دفترچه راهنمای آزمون اعلام شده است و داوطلبان می‌توانند با مراجعه به درگاه مرکز آزمون جهاد دانشگاهی، جزئیات سهمیه‌ها، رشته‌های شغلی، شرایط و نحوه ثبت‌نام را مشاهده کنند.