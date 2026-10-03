شهردار تبریز با اشاره به سهم ۵۰ درصدی خودرو‌های شخصی در سفر‌های شهری گفت: با وجود رایگان بودن مترو و بی‌آرتی ۷۰ درصد خودرو‌های شخصی در حال تردد تک‌سرنشین هستند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، یعقوب هوشیار با اشاره به چالش ترافیک در شهر تبریز اظهار داشت: در حال حاضر حدود ۵۰ درصد سفر‌های شهری تبریز با خودروی شخصی انجام می‌شود که ۷۰ درصد این خودرو‌ها تک‌سرنشین هستند.

وی با بیان اینکه مترو و بی‌آرتی در تبریز رایگان شده است افزود:با وجود این اقدام استقبال شهروندان از حمل‌ونقل عمومی به میزان مورد انتظار نیست و تداوم تردد خودرو‌های تک‌سرنشین معضل ترافیک شهری را تشدید کرده است.

شهردار تبریز بر ضرورت تغییر الگوی سفر‌های درون‌شهری تاکید کرد و گفت: طرح چهارشنبه‌های بدون خودرو باید ابتدا از ادارات آغاز شود و با همراهی رسانه‌ها و شهروندان به یک فرهنگ عمومی تبدیل شود.