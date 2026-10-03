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حسین ذوالفقاری در پیامی به مناسبت فرارسیدن هفته فراجا، ضمن تبریک این مناسبت به فرماندهان، کارکنان و سربازان فراجا، از مجاهدتهای بیوقفه حافظان نظم و امنیت کشور قدردانی کرد و گفت: امنیت، مدیون ایثار و مسئولیتپذیری مردان و زنانی است که آرامش مردم را بر آسایش خویش مقدم داشتهاند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حسین ذوالفقاری، در پیامی فرارسیدن هفته فراجا، نوشت: هفته فراجا، یادآور مجاهدت مردان و زنانی است که امنیت را با ایثار، مسئولیتپذیری و حضور بیوقفه در میدان معنا بخشیدهاند؛ انسانهایی که آرامش مردم را بر آسایش خویش مقدم داشته و در هر نقطهای از این سرزمین، پرچم خدمت و صیانت از امنیت را برافراشتهاند.
از خیابانهای شهرها و روستاها تا دورترین پاسگاههای مرزی، از ارتفاعات صعبالعبور تا پهنههای گسترده و سختگذر کویر، مأموران انتظامی کشور در شرایطی گاه دشوار و طاقتفرسا، حافظ امنیت و آرامش مردم و پاسدار مرزهای ایران اسلامی هستند. این مجاهدت گسترده و مستمر، سرمایهای ارزشمند برای امنیت ملی و آرامش اجتماعی کشور است و شایسته والاترین تقدیر و تکریم.
در این میان، مبارزه با قاچاق موادمخدر، یکی از عرصههای خطیر و پرمخاطره مأموریت فراجاست؛ عرصهای که در آن، مأموران پلیس مبارزه با موادمخدر و مرزبانی، در خط مقدم مقابله با قاچاقچیان و شبکههای سازمانیافته قاچاق موادمخدر ایستادهاند. آنان در مرزها و جادهها، در شهرها و مناطق کویری و در مواجهه با شبکههای حرفهای قاچاق، با هوشیاری و مجاهدت شبانهروزی، برای جلوگیری از ورود و توزیع موادمخدر و صیانت از سلامت و امنیت جامعه تلاش میکنند.
مبارزه با موادمخدر، تنها یک مأموریت انتظامی نیست؛ دفاع از سلامت جامعه، پاسداری از سرمایه انسانی کشور و صیانت از آینده نسلها است. در این میدان خطیر، شهدای والامقام فراجا و شهدای عرصه مبارزه با موادمخدر، جان خویش را در راه امنیت و سلامت مردم نثار کردند و نام بلند آنان در تاریخ پرافتخار خدمت به این سرزمین ماندگار خواهد بود.
هفته فراجا، فرصت مغتنمی است برای ادای احترام به همه آنان که بیادعا و بیوقفه در مسیر تأمین نظم و امنیت گام برمیدارند؛ از فرماندهان و مدیران تا افسران، درجهداران، کارکنان و سربازان خدوم فراجا که در سراسر کشور، بار سنگین مسئولیت را بر دوش دارند و در این راه، از هیچ تلاش و فداکاری دریغ نمیکنند.
در این مناسبت، یاد و خاطره تمامی شهدای گرانقدر ایران اسلامی، بهویژه شهدای سرافراز فراجا و شهدای عرصه مبارزه با موادمخدر را گرامی میدارم و در برابر عظمت ایثار و فداکاری آنان سر تعظیم فرود میآورم. همچنین از صبر و استقامت خانوادههای معظم شهدا که عزیزترین سرمایههای خویش را در راه امنیت و سربلندی ایران اسلامی تقدیم کردهاند، صمیمانه قدردانی میکنم.
هفته فراجا را به فرماندهان، کارکنان و سربازان غیور و خدوم فراجا، بهویژه مجاهدان عرصه مبارزه با موادمخدر و مرزبانان جانبرکف کشور، تبریک و تهنیت عرض میکنم و از درگاه خداوند متعال برای تمامی حافظان نظم و امنیت، توفیق روزافزون، عزت و سربلندی و برای شهدای والامقام، علو درجات و برای خانوادههای معظم آنان، صبر و اجر مسئلت دارم.