مراسم پاسداشت چهره و آثار تمیم برغوثی، شاعر، روشنفکر فلسطینی و استاد علوم سیاسی دانشگاه بوستون آمریکا، به مناسبت روز حماسه فلسطین۱۳ مهر، با حضور شاعران، مترجمان و استادان ادبیات فارسی و ادبیات عرب دانشگاه برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، در این مراسم نخستین کتابِ تمیم برغوثی با نام «برده سوم» با ترجمه محمدرضا زائری که توسط انتشارات خیمه چاپ شده، بررسی و رونمایی می‌شود. این مجموعه قصیده ۲۰۰ بیتی از شاهکار‌های برغوثی است که برای حضرت پیامبر اسلام (ص) سروده است.

مراسم پاسداشت، با مشارکت و همت موسسات فرهنگی خیمه، احیاء، مبلغ و موسسه رسانه‌ای خبرآنلاین تدارک دیده شده است. شرکت برای عموم آزاد است و علاقه‌مندان می توانند ساعت ۱۶ به نشانی میرزای شیرازی، خیابان ۱۵، پلاک ۲۵. طبقه همکف (سالن همایش ها) حضور یابند.

سخنرانان بخش‌های مختلف این مراسم به شرح زیر هستند:

بیداری در ادبیات فلسطین و اشعار تمیم برغوثی

محمدرضا سنگری، نویسنده، پژوهشگر و دکترای زبان و ادبیات فارسی

قادر پریز، پژوهشگر و دکترای زبان و ادبیات عرب

تحلیل شعر تمیم برغوثی برای شهادت آیت الله سیدعلی خامنه‌ای

علی محمد مؤدب، شاعر و پژوهشگر ادبیات

مریم افرافر، نویسنده و دکترای ادبیات فارسی

بررسی کتاب برده سوم، شاهکار شعر ۲۰۰ بیتی تمیم برغوثی برای پیامبر اکرم (ص)

محمدرضا زائری، نویسنده، دکترای ادیان و مترجم کتاب «برده سوم»

هادی کیاسری، شاعر و دکترای زبان و ادبیات فارسی

مرتضی حیدری آل‌کثیر، شاعر و پژوهشگر ادبیات عرب

رضا زنگنه، شاعر و پژوهشگر ادبیات

آرزو سالاری، نویسنده و مترجم

زهره زمانی، شاعر و پژوهشگر

این مراسم پاسداشت، که همراه با با تحلیل شعر وداع رهبر شهید خواهد بود، با عنوان «برای آزادی، از رودخانه تا دریا» به مناسبت «طوفان الاقصی، روز جهانی حماسه فلسطین» برگزار می‌شود. عنوان این مراسم از شعر معروف تمیم برغوثی با نام «از نهر تا بحر، فلسطین آزاد می‌شود»، به عنوان نماد اتحاد تجمعات اروپایی شناخته شد.