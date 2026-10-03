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اعضای باند سارقان احشام در مازندران که از پلاک جعلی، سلاح و تجهیزات ضدشناسایی استفاده میکردند، در عملیات پلیس دستگیر شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، رئیس پلیس آگاهی استان از انهدام باند حرفهای سارقان مسلح و خشن احشام و کشف احشام سرقتی خبر داد.
سرهنگ کارآگاه سامع خورشاد گفت: در پی وقوع سرقتهای مسلحانه و بهعنف احشام، کارآگاهان پلیس آگاهی با اقدامات اطلاعاتی و تحقیقات تخصصی، شناسایی و دستگیری اعضای این باند را در دستور کار قرار دادند.
وی افزود: تحقیقات تخصصی کارآگاهان به شناسایی اعضای باند منجر شد و متهمان در یک عملیات پلیسی دستگیر شدند.
رئیس پلیس آگاهی مازندران گفت: بررسیها نشان داد اعضای این باند برای اجرای سرقتها از پلاکهای جعلی، سلاح و تجهیزات ضدشناسایی استفاده میکردند تا هویت و مسیر تردد خود را از دید پلیس پنهان کنند.
سرهنگ خورشاد افزود: این باند با شیوهای حرفهای و خشن فعالیت داشته و دامنه جرایم اعضای آن به چندین شهر در مازندران و استان همجوار کشیده شده بود.
وی ادامه داد: متهمان در تحقیقات پلیسی تاکنون به ۵ فقره سرقت مسلحانه و بهعنف احشام اعتراف کردهاند و احشام سرقتی نیز از آنان کشف شد.
رئیس پلیس آگاهی مازندران گفت: تحقیقات برای شناسایی سایر جرایم احتمالی این باند و کشف ابعاد بیشتر فعالیت آنان ادامه دارد.