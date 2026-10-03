به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، حمید پورحسینی گفت: با توجه به پیش‌بینی احتمال بارش‌های سیل‌آسا و وزش باد شدید در نقاط مختلف استان، جلسه مدیریت بحران با حضور دستگاه‌های اجرایی مرتبط برگزار و دستورالعمل‌های لازم ابلاغ شده است.

او تصرح کرد: لایروبی رودخانه‌ها، پاکسازی مسیر آبراهه‌ها از زباله و موانع، بررسی تقاطع‌ها و سازه‌های واقع در مسیر رودخانه‌ها و شناسایی نقاط مستعد سیلاب در دستور کار دستگاه‌های اجرایی، شهرداران و دهیاران قرار گرفته است.

مدیرکل مدیریت بحران استان همدان از شهروندان خواست از حضور و برپایی چادر در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها و همچنین انجام فعالیت‌های گردشگری در مناطق کوهستانی در زمان فعالیت این سامانه خودداری کنند.

حمید پورحسینی همچنین افزود: در زمان وقوع رعد و برق، شهروندان از ساختمان‌های فلزی، درختان بلند، دکل‌ها و سازه‌های موقت فاصله بگیرند و مالکان نیز نسبت به ایمن‌سازی سازه‌های موقت اقدام کنند.