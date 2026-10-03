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معاون علوم تربیتی و مهارتی دانشگاه آزاد اسلامی از برنامهریزی برای گسترش چشمگیر هنرستانهای این دانشگاه و افزایش تعداد آنها تا سه برابر در سالهای آینده خبر داد.
کم حجمبه گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علیرضا لادن در حاشیه افتتاح هنرستان سمای شهرستان پردیس گفت: در حال حاضر حدود ۲۰ هنرستان دانشگاه آزاد فعال است که بیشتر آنها در جوار دانشکدههای این دانشگاه قرار دارند.
وی افزود: دانشگاه آزاد با برخورداری از کارگاهها و آزمایشگاههای مجهز و پیشرفته، ظرفیت مناسبی برای توسعه آموزشهای مهارتی دارد و هنرستانها میتوانند از فضاها و امکانات دانشگاه استفاده کنند.
لادن گفت: با توجه به برنامهریزیهای انجامشده، پیشبینی میشود تعداد هنرستانهای دانشگاه آزاد طی یک تا دو سال آینده به دو تا سه برابر افزایش یابد.