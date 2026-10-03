فرماندار محلات گفت: این شهرستان با بیش از ۱۵۰ معدن فعال و حدود ۳۰۰ واحد فرآوری سنگ، ظرفیت قابل‌توجهی در صنعت سنگ کشور دارد و هجدهمین نمایشگاه بین‌المللی سنگ ایران نیز در این شهرستان برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما، حسن خزائی‌پور در نشست خبری هجدهمین نمایشگاه بین‌المللی سنگ ایران گفت: شهرستان محلات یکی از ۱۲ شهرستان استان مرکزی است که با جمعیتی بالغ بر ۶۵ هزار نفر، در حوزه‌های مختلف گردشگری، کشاورزی و صنعت ظرفیت‌های قابل توجهی دارد.

وی افزود: محلات در حوزه گردشگری، به‌ویژه گردشگری سلامت، با برخورداری از منطقه آب‌گرم، از مناطق دیدنی و بکر استان مرکزی محسوب می‌شود و به عنوان پایتخت گل و گیاه ایران و هلند ایران نیز شناخته می‌شود.

فرماندار محلات با اشاره به ظرفیت‌های بخش کشاورزی این شهرستان گفت: بیش از ۹۰۰ هکتار از اراضی محلات به کشت گلخانه‌ای و تولید گل و گیاه زینتی اختصاص دارد و این شهرستان در تولید و صادرات ماهیان زینتی نیز رتبه نخست کشور را دارد.

خزائی‌پور ادامه داد: محلات در صنعت دندان‌سازی نیز از شهرستان‌های پیشرو کشور است و مراجعه افرادی از نقاط مختلف کشور به این شهرستان، یکی از ظرفیت‌های این بخش به شمار می‌رود.

وی با اشاره به برگزاری هجدهمین نمایشگاه بین‌المللی سنگ ایران در شهر نیم‌ور گفت: این نمایشگاه فرصت ارزشمندی برای معرفی ظرفیت‌های صنعت سنگ شهرستان محلات است و این شهرستان با توجه به ظرفیت‌های موجود، خود را به عنوان یکی از قطب‌های اصلی و پایتخت سنگ ایران مطرح کرده است.

فرماندار محلات افزود: بیش از ۱۴ درصد سنگ تراورتن جهان در منطقه معدن عباس‌آباد شهرستان محلات قرار دارد که این ظرفیت، جایگاه ویژه‌ای برای شهرستان در صنعت سنگ ایجاد کرده است.

خزائی‌پور گفت: تاکنون حدود هشت کشور خارجی از جمله هند، پرتغال، بنگلادش، چین، ترکیه، روسیه و ارمنستان برای حضور در هجدهمین نمایشگاه بین‌المللی سنگ ایران اعلام آمادگی کرده‌اند که با توجه به شرایط جنگی کشور و وضعیت پروازها، میزان حضور قطعی مهمانان و فعالان خارجی مشخص خواهد شد.

وی افزود: سال گذشته فعالان صنعت سنگ از ۲۷ استان کشور در این نمایشگاه حضور داشتند و امسال نیز نمایشگاه در فضایی به وسعت ۱۲۰ هزار مترمربع برگزار خواهد شد که ۱۰۰ هزار مترمربع آن فضای باز و ۲۰ هزار مترمربع فضای سرپوشیده است.

فرماندار محلات با اشاره به ظرفیت معدنی شهرستان گفت: بیش از ۱۵۰ معدن فعال در حوزه سنگ در محلات فعالیت دارند و حدود ۳۰۰ واحد فرآوری سنگ نیز در سطح شهرستان مستقر هستند.