فناوری نوین و غیرشیمیایی «شکار انبوه» به منظور کنترل آفت خوشه‌خوار انگور، برای نخستین بار در کشور با موفقیت در منطقه دشمن‌زیاری شهرستان ممسنی اجرا شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، فناوری نوین و غیرشیمیایی «شکار انبوه» به منظور کنترل آفت خوشه‌خوار انگور، برای نخستین بار در کشور با موفقیت در منطقه دشمن‌زیاری شهرستان ممسنی اجرا شد.

این طرح که در وسعتی به میزان ۲۵ هکتار از باغ های انگور پیاده‌سازی شده است، نقش مؤثری در کاهش وابستگی به سموم شیمیایی ایفا می‌کند.

احد بهجت حقیقی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس، در این زمینه اظهار کرد: این طرح پیشرو در راستای اصول مدیریت تلفیقی آفات (IPM) اجرا شده و ارزیابی‌های میدانی، کارآمدی بالای آن را در سرکوب جمعیت آفت و صیانت از کمیت و کیفیت محصول نشان می‌دهد.

وی با اشاره به ضرورت گذر از روش‌های سنتی افزود: خوشه‌خوار انگور از عوامل خسارت‌زا در باغات است که طغیان آن بهره‌وری تولید را تهدید می‌کند.

در رویکرد نوین شکار انبوه (Mass Trapping)، با استفاده از تله‌ها و فرومون‌های اختصاصی، حشرات بالغ پیش از انتشار نسل از چرخه تولیدمثل خارج می‌شوند؛ این فرآیند علاوه بر قطع زنجیره خسارت، بار آلودگی‌های زیست‌محیطی را به شدت کاهش می‌دهد.

بهجت حقیقی تصریح کرد: اجرای این طرح علمی، بستر مناسبی برای صیانت از حشرات مفید، ارتقای سلامت خاک و تولید محصول گواهی‌شده و عاری از باقیمانده سموم فراهم می‌سازد.

انتخاب منطقه دشمن‌زیاری نیز به دلیل ظرفیت بالای تولید انگور و شرایط اقلیمی آن صورت گرفت تا به عنوان نمونه آزمایشی موفق، راهگشای توسعه فناوری‌های نوین در سایر مناطق انگورخیز استان فارس و سراسر کشور شود. این موفقیت نتیجه پایش‌های مستمر تخصصی و همراهی باغداران منطقه است.