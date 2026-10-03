

به گزارش گروه کشاورزی ومحیط زیست خبرگزاری صدا وسیما، بر همین اساس فردا یکشنبه رگبار باران رعد و برق وزش باد شدید موقت و کاهش نسبی دما برای مناطقی از استان‌های گیلان، مازندران، گلستان، خراسان شمالی، شمال خراسان رضوی و ارتفاعات سمنان پیش بینی شده است.

سازمان هواشناسی اعلام کرد بارش رگبار باران در این مناطق منجر به جاری شدن سیلاب، طغیان رودخانه‌های فصلی، آبگرفتگی معابر، کاهش دید، شکستن درختان کهنسال و خسارت به محصولات کشاورزی خواهد شد.

هموطنان در این استان‌ها از توقف و تردد در حاشیه و بستر رودخانه‌ها و مسیل‌ها پرهیز کنند.