نماینده مردم کنگان، دیر، جم و عسلویه در مجلس شورای اسلامی گفت: ۸۰۰ میلیارد تومان از سوی سازمان برنامه و بودجه برای تکمیل و فعال‌سازی طرح‌های آموزشی ۴ شهرستان جنوبی استان اختصاص یافته است.

به‌گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر، حجت‌الاسلام موسی احمدی در آیین آغاز عملیات اجرایی آموزشگاه ۱۲ کلاسی شهید نامور کنگان با حضور علی نیکزاد، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، استاندار بوشهر و حمیدرضا خان‌محمدی، رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور، اظهار کرد: حضور مسئولان کشوری در این منطقه علاوه بر بررسی مشکلات، نشان‌دهنده توجه ویژه به مردم دریادل، مقاوم و سلحشور جنوب استان بوشهر است که در این روز‌ها ایستادگی ویژه‌ای داشته‌اند.

رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با اشاره به پیگیری‌های مستمر برای تقویت زیرساخت‌های آموزشی، افزود: در سفر پیشین به عسلویه، با عنایت ویژه وزارت نفت و وزارت آموزش و پرورش، ساخت ۹ مدرسه مصوب شد که منشأ خیر و برکت برای دانش‌آموزان این منطقه شد و در این سفر نیز با حمایت‌های نایب رئیس مجلس و رئیس سازمان نوسازی، به دنبال تقویت تجهیزات و فضای آموزشی هستیم.

نماینده مردم کنگان، دیر، جم و عسلویه در مجلس شورای اسلامی با تشریح راهبرد اجرایی در این حوزه تصریح کرد: با استفاده از ظرفیت‌های قانونی و اعتبارات مسئولیت‌های اجتماعی صنعت نفت و همکاری سازمان نوسازی مدارس، تمامی طرح‌های آموزشی ۴ شهرستان جنوبی که پیشرفت فیزیکی بالای ۵۰ درصد داشتند، شناسایی و با تأمین اعتبار مشترک تکمیل و به بهره‌برداری رسیدند.

حجت‌الاسلام احمدی با بیان اینکه اقدامات توسعه‌ای در حوزه فضای آموزشی با جدیت ادامه دارد، یادآور شد: در حال حاضر مبلغ ۸۰۰ میلیارد تومان از سوی سازمان برنامه و بودجه برای تکمیل و فعال‌سازی طرح‌های آموزشی در این ۴ شهرستان در نظر گرفته شده است که امیدواریم با حمایت‌های ویژه مسئولان کشوری و تسریع در روند اجرایی، این طرح‌ها در زمان مقرر به بهره‌برداری برسند و شاهد تحولی ملموس در فضای آموزشی منطقه باشیم.

وی از تلاش‌های مجموعه نوسازی مدارس، وزارت نفت و حمایت‌های علی نیکزاد و حمیدرضا خان‌محمدی برای تحقق این اهداف آموزشی قدردانی کرد.