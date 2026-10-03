به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی ، مدیرکل دامپزشکی استان با حضور در برنامه پرسمان صدا و سیمای استان گفت: هاری از کشنده‌ترین بیماری‌های مشترک بین انسان و دام است و ما وظیفه واکسیناسیون حیوانات صاحب‌دار را بر عهده داریم و سال‌هاست بحث واکسیناسیون حیوانات پرسه‌زن در استان دنبال شده است و اکنون هم به‌صورت فراگیر و توده‌ای واکسیناسیون حیوانات پرسه‌زن انجام می‌شود.

احمدی افزود: این طرح در دنیا انجام می‌شود و در دستور کار دولت نیز قرار گرفته و ۷ شهر به‌صورت آزمایشی انتخاب شد که بیرجند یکی از آنهاست.

وی با بیان اینکه اقدامات اولیه با همکاری فرمانداری انجام شده و از اول آبان واکسیناسیون توده‌ای برای ۷۰ درصد حیوانات پرسه‌زن انجام خواهد شد گفت: واکسن تأمین شده و اگر واکسیناسیون درست انجام شود، تا سال ۲۰۳۰ به حدی از ایمنی می‌رسیم که بیماری هاری وجود نداشته باشد.

احمدی، افزود: ۷۵ درصد سبد غذایی خانوار، فرآورده‌هایی هستند که از چرخه دامپزشکی عبور کرده‌اند و حدود ۵۰ درصد مردم در روستا‌ها زندگی کرده و کار اغلب آنها دامداری است.

وی گفت: اگر پایداری معیشت را در روستا‌ها در بحث دام رونق یابد می‌توانیم شاهد مهاجرت معکوس از شهر به روستا باشیم.

مدیرکل دامپزشکی استان افزود: بیش از ۲۶ درصد از ارزش‌افزوده محصولات کشاورزی مربوط به فرآورده‌های دامی است و اولین سرمایه‌ی تجدیدپذیر کشور ما، صنعت دام و طیور است.

احمدی گفت: کمبود نیروی انسانی و کمبود اعتبارات از مشکلات دامپزشکی استان است و ۴۹ درصد از ساختار سازمانی ما خالی است و نیاز به نیرو داریم.