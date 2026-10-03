اجرای طرح واکسیناسیون تودهای حیوانات پرسهزن در بیرجند
مدیرکل دامپزشکی خراسان جنوبی از آغاز واکسیناسیون گسترده حیوانات پرسهزن در بیرجند به عنوان یکی از شهرهای منتخب کشور خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی
، مدیرکل دامپزشکی استان با حضور در برنامه پرسمان صدا و سیمای استان گفت: هاری از کشندهترین بیماریهای مشترک بین انسان و دام است و ما وظیفه واکسیناسیون حیوانات صاحبدار را بر عهده داریم و سالهاست بحث واکسیناسیون حیوانات پرسهزن در استان دنبال شده است و اکنون هم بهصورت فراگیر و تودهای واکسیناسیون حیوانات پرسهزن انجام میشود.
احمدی افزود: این طرح در دنیا انجام میشود و در دستور کار دولت نیز قرار گرفته و ۷ شهر بهصورت آزمایشی انتخاب شد که بیرجند یکی از آنهاست.
وی با بیان اینکه اقدامات اولیه با همکاری فرمانداری انجام شده و از اول آبان واکسیناسیون تودهای برای ۷۰ درصد حیوانات پرسهزن انجام خواهد شد گفت: واکسن تأمین شده و اگر واکسیناسیون درست انجام شود، تا سال ۲۰۳۰ به حدی از ایمنی میرسیم که بیماری هاری وجود نداشته باشد.
احمدی، افزود: ۷۵ درصد سبد غذایی خانوار، فرآوردههایی هستند که از چرخه دامپزشکی عبور کردهاند و حدود ۵۰ درصد مردم در روستاها زندگی کرده و کار اغلب آنها دامداری است.
وی گفت: اگر پایداری معیشت را در روستاها در بحث دام رونق یابد میتوانیم شاهد مهاجرت معکوس از شهر به روستا باشیم.
مدیرکل دامپزشکی استان افزود: بیش از ۲۶ درصد از ارزشافزوده محصولات کشاورزی مربوط به فرآوردههای دامی است و اولین سرمایهی تجدیدپذیر کشور ما، صنعت دام و طیور است.
احمدی گفت: کمبود نیروی انسانی و کمبود اعتبارات از مشکلات دامپزشکی استان است و ۴۹ درصد از ساختار سازمانی ما خالی است و نیاز به نیرو داریم.