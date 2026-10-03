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نشست هماهنگی و برنامهریزی آیین «عصر خاطره سفیر مهر» با هدف گرامیداشت و بازخوانی خاطرات سفر تاریخی رهبر شهید انقلاب به سینه ستبر ایران(مهر 1390)، به میزبانی استانداری کرمانشاه برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه این نشست با راهبری کیومرث جلیلیان، مدیرکل دفتر امور اجتماعی استانداری کرمانشاه، و با مشارکت جمعی از مدیران و نمایندگان نهادهای فرهنگی و اجرایی استان برگزار شد و در آن راهکارهای برگزاری هرچه باشکوهتر ویژهبرنامه «عصر خاطره سفیر مهر» مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.
کیومرث جلیلیان، مدیرکل دفتر امور اجتماعی استانداری کرمانشاه، در این نشست با تأکید بر اهمیت زنده نگه داشتن یاد و خاطرات سفر رهبر شهید به استان اظهار داشت: «بزرگداشت این رخداد تاریخی، نیازمند همافزایی و مشارکت فعال تمامی دستگاههای اجرایی و فرهنگی است.
ضروری است هر مجموعه با بهرهگیری از ظرفیتها و مأموریتهای سازمانی خود، در مسیر برگزاری مطلوب این آیین نقشآفرینی کند» وی با اشاره به جایگاه ویژه این سفر در خاطرات مردم استان تصریح کرد:«آیین "عصر خاطره سفیر مهر" فرصتی برای بازخوانی و روایت روزهای حضور رهبر شهید انقلاب اسلامی در کرمانشاه و تبیین ابعاد فرهنگی و اجتماعی این رویداد ماندگار است.
جلیلیان در ادامه این نشست، با تأکید بر اهمیت برگزاری شایسته بزرگداشت این سالروز تاریخی، خاطرنشان کرد: انتظار میرود تمامی مجموعههای فرهنگی، هنری و اجرایی استان، با محوریت حوزه هنری، در برگزاری این رویداد مهم، حمایتی همهجانبه صورت دهند تا برنامهای وزین و در خور شأن این مناسبت تاریخی به مرحله اجرا درآید.
در ادامه این نشست، نمایندگان دستگاههای حاضر ضمن ارائه دیدگاهها و پیشنهادهای خود، آمادگی مجموعههای متبوعشان را برای مشارکت، پشتیبانی و بهرهگیری از ظرفیتهای فرهنگی و اجرایی استان در برگزاری این آیین اعلام کردند.
در این جلسه که نمایندگان دستگاههایی از جمله حوزه هنری انقلاب اسلامی استان کرمانشاه، سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری کرمانشاه، ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسلامی، ادارهکل ورزش و جوانان، سازمان تبلیغات اسلامی، بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس، سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری، شرکت توزیع نیروی برق و دیگر مجموعههای مرتبط حضور داشتند، بر استمرار جلسات هماهنگی، تقسیم وظایف میان دستگاههای مشارکتکننده و استفاده حداکثری از ظرفیتهای موجود استان برای برگزاری شایسته آیین «عصر خاطره سفیر مهر» تأکید شد.