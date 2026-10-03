مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی گفت: حدود ۷۰ درصد معادن دارای سنگ صادراتی کشور در شعاع ۳۰۰ کیلومتری محلات قرار دارند و این ظرفیت، برگزاری نمایشگاه تخصصی سنگ در این منطقه را توجیه می‌کند.

به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما علی جودکی در نشست خبری یجدهمین نمایشگاه بین المللی سنگ ایران محلات /نیم ور گفت: محلات به لحاظ قدمت تاریخی، یکی از شهر‌های قدیمی ایران است و پیشینه تاریخی آن به صد‌ها و حتی هزاران سال پیش بازمی‌گردد.

وی افزود: محلات علاوه بر ظرفیت تاریخی، از جایگاه ویژه‌ای در صنعت سنگ کشور برخوردار است و بخش قابل توجهی از ظرفیت معدنی سنگ کشور در اطراف این منطقه قرار دارد.

رئیس میز سنگ کشور با اشاره به زنجیره تولید در صنعت سنگ گفت: اقتصاد سنگ از اکتشاف آغاز می‌شود و تا تولید، فروش و صادرات ادامه پیدا می‌کند و برای اینکه این اقتصاد توجیه‌پذیر باشد، باید این زنجیره به صورت کامل شکل بگیرد.

جودکی ادامه داد: یکی از موضوعات مهم در صنعت سنگ، معرفی و عرضه محصولات در بازار‌های داخلی و بین‌المللی است و برای این منظور باید محلی وجود داشته باشد که بتوان محصولات را در بهترین شرایط به خریداران و فعالان بازار معرفی کرد.

وی با بیان اینکه سهم ایران از بازار جهانی سنگ بسیار ناچیز است، گفت: ارزش بازار جهانی سنگ حدود ۴۲ میلیارد دلار است و سهم ایران از این بازار با توجه به ظرفیت‌های موجود، رقم قابل توجهی نیست.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی افزود: حدود ۷۰ درصد معادنی که سنگ آنها قابلیت صادرات دارد، در شعاع ۳۰۰ کیلومتری محلات قرار گرفته‌اند و همین موضوع یکی از دلایل اصلی برگزاری نمایشگاه دائمی سنگ در این منطقه است.

جودکی گفت: اگر یک هیئت خارجی وارد کشور شود و بخواهد از معادن سنگ بازدید کند، در شرایط معمول امکان بازدید از دو یا سه معدن را خواهد داشت، اما اگر این هیئت وارد نمایشگاه محلات شود، می‌تواند با بخش قابل توجهی از ظرفیت‌های معدنی کشور آشنا شود.

وی افزود: برگزاری نمایشگاه سنگ در محلات از نظر ترانزیت، مسائل اقتصادی و همچنین دسترسی به پایانه صادراتی، دارای مزیت است و این نمایشگاه در کنار پایانه صادراتی سنگ قرار گرفته است.

رئیس میز سنگ کشور تأکید کرد: در واقع در این مجموعه، نمایشگاه دائمی سنگ و پایانه صادراتی در کنار یکدیگر قرار دارند و امکان صادرات محصول از همین منطقه فراهم است.

جودکی با اشاره به فعالیت تشکل‌های مختلف در صنعت سنگ گفت: همه تشکل‌هایی که در حوزه سنگ فعالیت می‌کنند، از انجمن‌ها و مجموعه‌های تخصصی گرفته تا میز سنگ، یک هدف مشترک را دنبال می‌کنند و آن این است که محصولات کشور در زمان مناسب و به شکل مطلوب در سطح بین‌المللی معرفی و عرضه شوند.

وی ادامه داد: نمایشگاه محلات مجموعه‌ای از این ویژگی‌ها را در کنار یکدیگر دارد و به همین دلیل ضرورتی ندارد همه نمایشگاه‌های تخصصی در مرکز کشور برگزار شوند؛ این نمایشگاه به دلیل تخصصی بودن و برخورداری از ویژگی‌های خاص، در محلات برگزار می‌شود.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی خاطرنشان کرد: اگر ظرفیت‌های نمایشگاه محلات به درستی تبیین و برای آن برنامه‌ریزی شود، این نمایشگاه می‌تواند در کنار پایانه صادراتی موجود، به افزایش صادرات سنگ کشور و تغییر و رشد رقم صادراتی این بخش کمک کند.