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رئیس اورژانس شهرستان بهارستان از آمادگی کامل ظرفیتهای امدادی، از جمله بالگرد و اتوبوسآمبولانس، برای پاسخگویی به حوادث احتمالی ناشی از بارشهای شدید خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمد شمسیپور در جلسه ستاد مدیریت بحران شهر صالحیه، با تأکید بر ضرورت آمادگی نیروها و تجهیزات در برابر آبگرفتگی و سیلاب، هماهنگی میان دستگاههای امدادی را برای تسریع در انتقال مصدومان ضروری دانست.
رئیس اورژانس بهارستان همچنین با قدردانی از همکاری شهرداری صالحیه در واگذاری زمین برای احداث دومین پایگاه اورژانس این شهر، توسعه زیرساختهای فوریتهای پزشکی را گامی مؤثر در ارتقای خدماترسانی به شهروندان برشمرد.