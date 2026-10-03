ناگویا ۲۰۲۶؛ امامی صاحب نشان طلای کشتی آزاد شد
یونس امامی آزادکار ایران در وزن ۷۴ کیلوگرم با شکست حریف ژاپنی خود در فینال مسابقات کشتی آزاد بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا به نشان طلا رسید.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، در ادامه مسابقات کشتی آزاد بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا، یونس امامی در وزن ۷۴ کیلوگرم در مرحله فینال به مصاف یوشینوسوکه آئویاگی قهرمان جهان از ژاپن رفت که با نتیجه ۹ بر ۵ حریف ژاپنی خود را شکست داد و به نشان طلای بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا رسید.
امامی در دور نخست با نتیجه ۷ بر ۶ رازامبک جمالاف قهرمان المپیک از ازبکستان را شکست داد. وی در مرحله یکچهارم نهایی جاگلان از هند را با نتیجه ۱۰ بر صفر از پیش روی برداشت و به نیمه نهایی راه یافت. امامی در مرحله نیمه نهایی مقابل نورکوژا کایپانوف قهرمان جهان از قزاقستان با نتیجه ۴ بر ۲ به پیروزی رسید.