به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، در ادامه مسابقات کشتی آزاد بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا، یونس امامی در وزن ۷۴ کیلوگرم در مرحله فینال به مصاف یوشینوسوکه آئویاگی قهرمان جهان از ژاپن رفت که با نتیجه ۹ بر ۵ حریف ژاپنی خود را شکست داد و به نشان طلای بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا رسید.

امامی در دور نخست با نتیجه ۷ بر ۶ رازامبک جمال‌اف قهرمان المپیک از ازبکستان را شکست داد. وی در مرحله یک‌چهارم نهایی جاگلان از هند را با نتیجه ۱۰ بر صفر از پیش روی برداشت و به نیمه نهایی راه یافت. امامی در مرحله نیمه نهایی مقابل نورکوژا کایپانوف قهرمان جهان از قزاقستان با نتیجه ۴ بر ۲ به پیروزی رسید.