چهارمین جشنواره پرواز کاغذبادها با حضور پرشور مردم، گردشگران و مسئولان در فردوس برگزار شد؛ رویدادی که امسال با ثبت در تقویم رویداد‌های گردشگری کشور، گام دیگری برای توسعه گردشگری رویدادمحور در این شهرستان برداشت.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، پرواز نمادین کاغذبادها، عرضه محصولات و غذا‌های محلی، اجرای موسیقی زنده، قرعه‌کشی و اهدای جوایز از جمله برنامه‌های چهارمین دوره جشنواره پرواز کاغذبادها بود.

یکی از بخش‌های مهم این دوره از جشنواره، رونمایی از لوح گواهینامه ثبت «پرواز کاغذبادها» در تقویم رویداد‌های گردشگری کشور بود که در شهریور امسال انجام شده است.

این ثبت، ظرفیت بیشتری برای معرفی جشنواره و قرار گرفتن آن در برنامه سفر گردشگران ایجاد می‌کند و زمینه توسعه گردشگری رویدادمحور در فردوس را فراهم می کند.

شبنم‌زاده، رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان فردوس، گفت: برگزاری مستمر جشنواره‌هایی مانند «پرواز کاغذبادها» تنها یک برنامه تفریحی نیست، بلکه می‌تواند به عنوان ابزاری برای معرفی ظرفیت‌های گردشگری شهرستان و تقویت جایگاه فردوس در میان مقاصد سفر مورد استفاده قرار گیرد.