به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما؛ کامران پورمقدم، معاون امور جنگل سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، در بیست‌وهشتمین نشست کمیته جنگلداری فائو (COFO ۲۸)، پیشنهاد‌های جمهوری اسلامی ایران را برای گنجاندن در بیانیه گروه آسیا ارائه کرد.

این پیشنهاد‌ها با محوریت تقویت نقش جنگل‌ها و درختان در امنیت غذایی و نظام‌های پایدار کشاورزی-غذایی مطرح شد.

نخستین پیشنهاد ایران، لزوم به رسمیت شناختن مدیریت جنگل مبتنی بر جامعه و جنگلداری اجتماعی در رویکرد‌های مدیریت یکپارچه حوزه آبخیز است.

ایران تأکید کرد زیست‌بوم‌های جنگلی به دلیل تنظیم منابع آب، حفظ خاک حاصلخیز و کاهش فرسایش، زیربنای تولید پایدار کشاورزی هستند. بر همین اساس، مشارکت فعال جوامع محلی در برنامه‌ریزی، احیا و بهره‌برداری پایدار از منابع جنگلی برای تقویت معیشت و افزایش تاب‌آوری زیست‌بوم‌ها ضروری است.

دومین پیشنهاد ایران، درخواست از فائو برای حمایت عملیاتی از اعضا در مسیر توسعه مدیریت یکپارچه حوزه آبخیز و جنگلداری اجتماعی است. این حمایت‌ها شامل توسعه ظرفیت، تبادل دانش و فناوری، دسترسی به منابع مالی و تقویت حکمرانی مشارکتی است.

جمهوری اسلامی ایران در این نشست همچنین بر ضرورت ادغامِ مدیریت «جنگل، آب، خاک، کشاورزی و معیشت جوامع محلی» در برنامه‌ریزی‌های کلانِ حوزه آبخیز تأکید کرد تا نظام‌های کشاورزی-غذایی در برابر چالش‌ها مقاوم‌تر شوند.