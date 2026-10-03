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رزمایش ۳۰هزارنفری جان فدایان بامایران با شعار «لبیک یا خامنهای» در چهارمحال و بختیاری برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، جانشین فرماندهی سپاه قمر بنیهاشم، با تقدیر از حضور فعال اقشار مختلف مردم و مسئولان در برگزاری کنگره ملی ۲هزار و۷۵۰ شهید استان و همچنین بیش از ۲۰۰ شب اجتماعات پرشور مردمی، گفت: جانفدایان و مردم مبعوث واژههای پرمعنایی برای نقش آفرینی بیبدیل ملت همیشه در صحنه ایران اسلامی و غیور مردان و شیرزنان استان ولایت مدار چهارمحال و بختیاری است.
سرهنگ پاسدار هوشنگ جمشیدی، افزود: در راستای لبیک به فرامین رهبر معظم انقلاب و تجدید بیعت با آرمانهای والای معمار کبیر انقلاب و امام شهیدمان، رزمایش بزرگ ۳۰ هزار نفری جان فدایان بام ایران برگزار میشود.
وی افزود: این رزمایش روز چهارشنبه ۱۵ مهرماه همزمان با سفر تاریخی رهبر شهید به استان چهارمحال و بختیاری راس ساعت ۱۵:۰۰ در سراسر استان با شعار لبیک یاخامنهای برگزار خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: محل برگزاری رزمایش جان فدایان بام ایران در شهرکرد مرکز استان نیز؛ بلوار آیت الله کاشانی، حدفاصل چهارراه فارابی تا میدان معلم (کاشانی شرقی) است.
وی از اقشار مختلف مردم و بسیجیان و دلسوزان ایران اسلامی خواست برای ثبت نام و سازماندهی حضور در رزمایش به پایگاهها و حوزههای مقاومت بسیج سراسر استان مراجعه کنند.