به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، فرماندار گتوند در آیین افتتاح دو مدرسه در قالب ۱۵ کلاس درس در این شهرستان گفت: برای احداث و تکمیل این فضا‌های آموزشی، بیش از ۶۰۰ میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است که گامی موثر در رفع کمبود فضا‌های آموزشی و پاسخگویی به نیاز‌های دانش‌آموزان شهرستان گتوند به شمار می‌رود.

محسن آقایی افزود: با آغاز فعالیت این مدارس، زمینه تحصیل تعداد بیشتری از دانش‌آموزان در فضا‌های آموزشی مناسب و استاندارد فراهم شده است.

احمد زاده محمد، مدیر آموزش و پرورش شهرستان گتوند نیز ضمن قدردانی از حمایت‌های دولت، مجموعه وزارت آموزش و پرورش، اداره‌کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان خوزستان و مسئولان شهرستان گفت: گتوند با ۹۷ فضای آموزشی و ۶۴۶ کلاس درس در حال آموزش ۱۴ هزار و ۲۰۰ دانش آموز است و توسعه و تجهیز فضا‌های آموزشی یکی از اولویت‌های مهم آموزش و پرورش شهرستان به شمار می‌رود.

زاده‌محمد افزود: افتتاح این مدارس، گامی ارزشمند در راستای تحقق عدالت آموزشی و ایجاد فرصت‌های برابر برای دانش‌آموزان است که امیدواریم با تداوم حمایت‌ها و تخصیص اعتبار لازم، شاهد تکمیل و بهره‌برداری از سایر طرح‌های آموزشی شهرستان نیز باشیم.

این آیین با حضور صالحانی مدیر کل حوزه ریاست و روابط عمومی سازمان نوسازی مدارس کشور و میررضایی مشاور پارلمانی رییس سازمان نوسازی کشور و دیگر مسوولان استانی و محلی برگزار شد.