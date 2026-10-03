بهرام سبحانی در مصاحبه با خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما درباره تامین گاز مورد نیاز صنایع فولادی با ورود به فصل زمستان افزود: در بحث تامین گاز کمبود‌های وجود دارد، همانطور که خود مسئولان وزارت نفت اعلام کردند، متاسفانه محدودیت وجود دارد و این موضوع را همه تولیدکنندگان نیز می‌دانند که هم تو بخش برق، هم تو بخش گاز ما با محدودیت‌هایی مواجه هستیم.

وی گفت: بلاخره برخی از ظرفیت‌های تامین گاز یا برق در جنگ رمضان آسیب دید که جبران این‌ها زمانبر است و همین موضوع تامین را با مشکل مواجه کرده است، اما آن چیزی که تولید کننده انتظار دارد، این است که آن مقدار کمی که وجود دارد، هم عادلانه توزیع شود و هم اولویت داده شود.

رئیس انجمن فولاد ایران افزود: ببینید خیلی از کارخانجات تولیدی که مثلا برق یا گاز مصرف می‌کنند، می‌گویند که اگر منزل من در طور روز ۲ ساعت، ۴ ساعت بدون برق و بدون گاز بماند می‌توانم تحمل کنم، اما اگر به دلیل عدم تولید منو از کار اخراج کنند، چیکار کنم بنابراین این دو موضوع را باید با هم مقایسه کرد.

وی گفت: انتظار ما این است که با وجود کمبود گاز، از یک طرف سمت مصرف که کارخانجات هستند، بالاخره صرفه جویی را مبنای کار خود قرار بدهند و مدیریت مصرف انجام بدهند. در ساعات و روز‌های مختلف سرد و گرم سال تولید کنندگان مدیریت مصرف داشته باشند، بیشتر تعمیرات دستگاه‌ها را در بخش‌ها و جا‌های انجام دهند که هوا گرم‌تر است و مصرف گاز در کشور پایین‌تر است و یا در برق نیز همین طور تعمیرات را منتقل کنند به زمانی که پیک مصرف برق نیست.



اگر چرخ صنعت فولاد نچرخد هزارن شغل پایین دستی متوقف می شود

سبحانی افزود:، اما از آن طرف از دستگاه‌های تامین کننده گاز و برق چه شرکت گاز و چه وزارت نیرو انتظار داریم اولویت تامین را برای تولید کننده در نظر بگیرند. چرخ صنعت فولاد اگر نچرخد، هزاران شغل در پایین دست متوقف می‌شود، ده‌ها و صد‌ها شغل در بالا دست از حمل و نقل، معدن، نسوز‌ها و روغن کاری همه اینها تامین کننده مواد مورد نیاز صنعت فولاد هستند، اینها متوقف می‌شوند.

وی گفت: در پایین دست هم که صنعت خودرو، صنعت ساختمان، لوله، پروفیل، لوازم خانگی و همه صنایعی که فولاد مصرف می‌کنند، دچار مشکل می‌شوند.

رئیس انجمن فولاد ایران افزود: از طرف دیگر بحث ارزآوری و صادرات مطرح است، بالاخره هم کشور نیاز به ارز دارد، هم خود این واحد‌ها برای اینکه بتوانند سر پا بمانند و تولید کنند نیاز به ارز دارند و توقف تولید همه این زنجیره را با مشکل مواجه می‌کند؛ بنابراین انتظار ما این است که به این مهم توجه شود.

وی درباره اینکه امکان ذخیره سازی گاز در واحد‌های فولادی وجود دارد گفت: گاز در دو بخش مصرف می‌شود، یکی بحث حرارت کوره‌های پیش گرم است که برای پیش گرم کردن شمش‌های فولادی یا ... از آن استفاده می‌کنند، یک بخش نیز در احیا مستقیم در فرایند تولید مصرف می‌شود.

سبحانی ادامه داد: گاز مورد نیاز آن بخشی که برای پیش گرم کردن شمش‌های فولادی استفاده می‌شود، هم می‌توان ذخیره سازی کرد، هم بعضا می‌تواند از سوخت‌های جایگزین داشته باشد.

وی گفت:، اما گازی که در فرایند احیا مستقیم مصرف می‌شود حجم اش اینقدر زیاد است که امکان ذخیره سازی وجود ندارد. برای چند روز می‌توان ذخیره کرد یک روز، یه هفته، یک ماه در واقع چیزی نیست که بتوان با ذخیره سازی خط تولید را تداوم بخشید.

رئیس انجمن فولاد ایران درباره مشارکت صنایع فولادی برای تولید گاز نیز افزود: تولید گاز برای بخش فولاد و حتی تولید برق، تصمیم درستی نیست، این کار یک نوع توپ را تو زمین دیگری انداختن است. صنعت فولاد یا فولاد ساز مطالبه گری می‌کند و می‌گوید به من برق و گاز بدهید تا تولید کنم اینکه توپ را به زمین خودش شوت کنند راه درستی نیست.





وی ادامه داد: فولاد ساز باید، فولاد تولید کند. ما بالاخره وزارت نیرو داریم که باید برق صنایع را تامین کند، یا وزارت نفت داریم باید گاز صنایع را تامین کند. اینکه به مصرف کننده بگویم خودت برو تامین کن. برق مورد نیازت را خودت برو تامین کن درست نیست و اینها یک مقدار رفع مسئولیت از سازمان مربوطه است و انداختن توپ تو زمین مصرف کننده که صنعت فولاد است.

سبحانی گفت: واحد تولیدی باید فولادش را تولید کند، ضمن اینکه استخراج گاز یک رشته تخصصی است یک سری مسایل فنی دارد، اینگونه نیست که فقط یک مته به زمین بزنند و زمین را سوراخ کنند و چاه درست کنند و گاز بیرون بزند و بالا بیاد. این گاز باید تصفیه و شیرین شود. بعد تو شبکه توزیع شود. یک زنجیره پیوسته شبکه گاز کشور است و نمی‌توان گفت به صورت جزیره‌ای هر واحد تولیدی برو در یک گوشه‌ای چاه بزن اگر گاز استخراج کردی مصرف کن، اصلا این سیاست، سیاست غلطی است حالا چه به صورت کنسرسیوم چه به صورت تک شرکتی.

وی افزود: برق هم همین طور است، به جای اینکه یک نیروگاه مثلا پانصد مگاواتی با راندمان بالا احداث کنند، وقتی به جای این نیروگاه ده نیروگاه پنجاه مگاواتی احداث می‌شود. پراکنده کردن این واحد‌ها هزینه تولید را بالا می‌برد و راندمان‌ها را پایین می‌آورد. بایدبه صورت متمرکز هرجا نیروگاه ظرفیت تولید بالای دارد، احداث کنند و برق تامین کنند و توزیع کنند.

رئیس انجمن فولاد ایران گفت: هیچ جای دنیا اینگونه نیست که به مصرف کننده بگویند گاز ، برق و آب مورد نیازت را خودت تامین کن. در این صورت تکلیف سازمان‌های مربوطه چه می‌شود، کشور ما وزارتخانه‌های مختلف با مسئولیت‌های مختلف دارد.



وی افزود: در بحث تامین برق متاسفانه این موضوع را قانونی کردند که مثلا صنعت فولاد ده هزار مگاوات برق برای خود تامین کند. این تصمیم به نظر من تصمیم اشتباهی است، قانونی هم که باشد باید اصلاح شود. باید این مسئولیت را به خود سازمان مربوطه واگذار کنند. یعنی دستگاه‌های مربوطه بروند خودشان نیروگاه احداث کنند و مصرف کننده در ساخت آن مشارکت کند و سهم بخرد.

سبحانی درباره جایگزینی گاز با سوخت مایع در صنعت فولاد گفت: در بخشی که از گاز به عنوان یک سوخت حرارتی استفاده می‌شود، از سوخت دوگانه و دوگانه سوز کردن اینها وجود دارد. سوخت مایع را می‌توان جایگزین گاز کرد، در واقع از ال پی جی را می‌توان جایگزین گاز طبیعی کرد.



اما جایی که از این گاز به عنوان انرژی برای سوخت استفاده می‌کنیم، چنین امکانی وجود ندارد.

وی افزود: گاز مورد نیاز زنجیره فولاد ۳۵ میلیون متر مکعب است که بخش عمده ان در احیا مستقیم استفاده می‌شود درواقع از ۳۵ میلیون متر مکعب گاز مورد نیاز صنایع فولادی، سی میلیون تن برای فرایند تولید است.

رئیس انجمن فولاد ایران گفت: در واقع در احیا مستقیم کارخانه‌های فولاد سازی جزئی از یک فراینده است.