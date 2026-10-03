فرمانده انتظامی استان از اجرای طرح بازگشت مبلغ جریمه‌های رانندگی مشمول دیرکرد به مبلغ اولیه از ۱۰ تا ۱۶ مهر به مناسبت هفته فراجا خبر داد و گفت: این طرح با هدف تسهیل در تسویه جرایم معوق و تکریم شهروندان اجرا می‌شود.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، سردار "مهدی حاجیان" اظهار کرد: همزمان با فرارسیدن هفته فراجا و در راستای توسعه خدمات هوشمند، تسهیل امور شهروندان و کاهش مراجعات حضوری، جرائم رانندگی که به علت عدم پرداخت به‌موقع مشمول دیرکرد شده و مبلغ آنها دو برابر شده است، در هفته فراجا به مبلغ اولیه بازمی‌گردد.

وی افزود: این طرح از روز جمعه ۱۰ مهرماه تا پایان روز جمعه ۱۶ مهرماه به مدت یک هفته اجرا می‌شود و در این مدت، جرائم مشمول دیرکرد به مبلغ اولیه بازگردانده خواهد شد تا شهروندان بتوانند با شرایط مناسب‌تری نسبت به پرداخت و تسویه جرائم خود اقدام کنند.

سردار حاجیان با اشاره به اهداف اجرای این طرح گفت: این اقدام در راستای تکریم شهروندان، تسهیل فرآیند‌های اداری و افزایش رضایتمندی عمومی انجام شده و از سوی دیگر، موجب کاهش مراجعات حضوری مردم به واحد‌های اجرائیات پلیس راهور و دفاتر پلیس به اضافه ۱۰ خواهد شد.

رئیس پلیس استان کرمانشاه یادآور شد: شهروندان برای استفاده از این فرصت نیازی به مراجعه حضوری به واحد‌های اجرائیات پلیس راهور یا دفاتر پلیس به اضافه ۱۰ ندارند و می‌توانند از طریق تارنمای رسمی راهور ۱۲۰، برنامه کاربردی «پلیس من» و سایر سکو‌های مجاز خدمات‌رسانی، نسبت به استعلام جرائم و پرداخت آنها با مبلغ اولیه اقدام کنند.

وی خاطرنشان کرد: شهروندان می‌توانند با استفاده از این فرصت و در مهلت تعیین‌شده، نسبت به تعیین تکلیف و تسویه جرائم رانندگی خود اقدام نمایند. سردار حاجیان در پایان گفت: امیدوارم این اقدام که با رویکردی اجتماعی و در راستای همراهی با مردم عزیز استان کرمانشاه به اجرا درآمده است، گامی موثر در جهت تسهیل امور عمومی و ارتقای سطح رضایتمندی در سایه قانون مداری باشد.