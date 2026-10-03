رئیس مرکز آمار ایران گفت: در سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۴۰۵، افرادی که اطلاعات آنها در سامانه‌های اداری ناقص است یا نیاز به راستی‌آزمایی دارند، مورد توجه قرار می‌گیرند و عملیات اینترنتی این مرحله از ۲۶ مهر آغاز می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ غلامرضا گودرزی، رئیس مرکز آمار ایران در جلسه ستاد سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۴۰۵ کردستان که به صورت ویدئوکنفرانس حضور داشت، اظهار داشت: در سرشماری امسال استفاده از داده‌های دستگاه‌های اجرایی اهمیت ویژه‌ای دارد و بخش قابل توجهی از اطلاعات مورد نیاز از سامانه‌های موجود دریافت می‌شود.

وی افزود: بر اساس برنامه‌ریزی انجام شده، عملیات سرشماری از ۲۶ مهر به صورت اینترنتی آغاز می‌شود و جامعه هدف این مرحله افرادی هستند که اطلاعات آنها در سامانه‌های اداری ناقص بوده یا برای راستی‌آزمایی اطلاعات نیاز به مراجعه به آنها وجود دارد.

رئیس مرکز آمار ایران ادامه داد: استفاده از شیوه غیرحضوری موجب کاهش حجم عملیات می‌شود و تلاش داریم اطلاعات جمعیتی استان با کیفیت و دقت لازم تکمیل شود.

دکتر گودرزی با اشاره به ضرورت شناسایی گروه‌های مختلف جمعیتی گفت: در این سرشماری جمعیت گروه‌هایی که ممکن است اطلاعات آنها در سامانه‌های موجود کامل نباشد، مورد توجه قرار می‌گیرند.

وی اضافه کرد: مرحله حضوری سرشماری نیز از ابتدای آبان با جامعه هدف محدودتر در استان آغاز خواهد شد.

در این جلسه فریبا سادات بنی هاشمی، معاون طرح‌های آماری و آمار‌های ثبتی مرکز آمار ایران که در ششمین جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان و دومین جلسه ستاد سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۴۰۵ استان حضور داشت، با اشاره به اینکه نظام آماری کشور در سال‌های اخیر به سمت تغییر رویکرد و استفاده بیشتر از داده‌های ثبتی و اداری حرکت کرده است، افزود: در گذشته هر دستگاه به صورت جداگانه اطلاعات مورد نیاز خود را تولید و نگهداری می‌کرد، اما امروز تلاش می‌شود این داده‌ها در یک نظام منسجم و قابل ارتباط با یکدیگر قرار گیرند تا امکان تولید اطلاعات دقیق‌تر و به‌روزتر فراهم شود.

معاون طرح‌های آماری و آمار‌های ثبتی مرکز آمار ایران با تأکید بر اهمیت کیفیت داده‌های اداری گفت: کیفیت آمار‌های تولیدشده ارتباط مستقیمی با کیفیت اطلاعاتی دارد که دستگاه‌های اجرایی در فرآیند‌های روزمره خود ثبت می‌کنند.

بنی هاشمی افزود: دستگاه‌ها باید خود را به عنوان پاسداران داده بدانند و در زمان ثبت اطلاعات، دقت لازم را داشته باشند؛ چراکه همین داده‌ها در مراحل بعدی برای برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری مورد استفاده قرار می‌گیرد.

وی بیان کرد: به عنوان نمونه، ثبت دقیق نشانی محل سکونت دانش‌آموزان در سامانه‌های آموزش و پرورش می‌تواند در شناخت بهتر پراکنش جمعیت و برنامه‌ریزی‌های مرتبط با آن مورد استفاده قرار گیرد.