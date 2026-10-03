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بنیاد نخبگان استان فارس از «جایزه توانمندسازی» با هدف حمایت از استعدادهای درخشان رونمایی کرد؛ این جایزه به نام شهید خلبان سرتیپ دوم «مجید کاظمیشریف» نامگذاری شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، بنیاد نخبگان استان فارس از «جایزه توانمندسازی» با هدف حمایت از استعدادهای درخشان رونمایی کرد؛ این جایزه که به نام شهید خلبان سرتیپ دوم «مجید کاظمیشریف» نامگذاری شده است، به دانشآموزان و دانشجویانی که در المپیادها و جشنوارههای علمی و پژوهشی همچون خوارزمی حائز رتبههای برتر شدهاند، اعطا میشود.
حبیب شریف، رئیس بنیاد نخبگان استان فارس، در نشست خبری ضمن تشریح جزئیات این طرح گفت: نخبگان مستعدی که علاوه بر سوابق علمی، در حوزههای اجرایی، خدماتی و مسئولیتپذیری اجتماعی امتیازات لازم را کسب کنند، میتوانند از جوایز و حمایتهای تخصصی بهرهمند شوند.
وی با اشاره به عملکرد پنج سال اخیر این بنیاد افزود: در این بازه زمانی، ۲۵۰۰ جایزه به دانشآموزان و دانشجویان نخبه استان اعطا شده است. هماکنون نیز بنیاد ملی نخبگان بستههای حمایتی ویژهای را برای دانشجویان و دانشآموختگان همه رشتههای تحصیلی در نظر گرفته است.
بنیاد نخبگان استان فارس با همکاری «مجمع خیرین نخبهپرور» که از اساتید و معلمان تشکیل شده است، در قالب طرحهای متنوع، حمایتهای مالی، توانمندسازی و ارائه خدمات تخصصی را برای رشد و بالندگی استعدادهای برتر استان اجرایی میکند.