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نشست خبری اداره کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خراسان رضوی با حضور اصحاب رسانه بمناسبت هفته ملی کودک برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خراسان رضوی در نشست خبری برنامهها و کارویژهها گفت: در فضای رسمی کشور معمولاً این مناسبتها بهطور مجزا مورد توجه قرار میگرفت و برنامههای نوجوانان اغلب در قالب روز ۸ آبان یا روز بسیج دانشآموزی خلاصه میشد؛ اما امسال در کانون پرورش فکری استان خراسان رضوی این زمینه فراهم شد تا فاصله میان روز ملی کودک تا روز نوجوان را بهصورت یک بازه زمانی پیوسته در نظر بگیریم. این تصمیم با هدف ایجاد توازن و توجه همزمان به اقتضائات و نیازهای نوکودکان و نوجوانان اتخاذ شده است تا هیچیک از این دو قشر مهم مورد غفلت قرار نگیرند.
محمدمهدی حسینپور با شعار محوری «لبخند کودکان امید نوجوانان، الفبای وطن» افزود: در این بازه زمانی چند کار ویژه مهم و محوری به مرحله اجرا میرسد. یکی از این برنامهها، رونمایی از «کتاب لالایی» است. فرایند تولید محتوا با بهرهگیری از تلاشهای استادان این حوزه، انجام شده و مراحل تصویرگری، طراحی و صفحهآرایی آن به پایان رسیده است. این کتاب با مشارکت کنگره شهدای در مرحله چاپ قرار دارد که همزمان با این بازه زمانی رونمایی خواهد شد.
وی ادامه داد: اثر شاخص دیگر، کتاب «آن ۲۳۰۰۰ نفر» است که محتوای آن بهطور کامل برگرفته از داستانها و تصویرگریهای اعضای نوجوان باشگاه تصویرگران کانون پرورش فکری است. این کار تماماً توسط نوجوانان نخبه تصویرگر استان و با همکاری بنیاد حامیان خانواده شهدای ترور کشور آماده شده است.
حسین پور به ورود کانون به حوزه خدمات نوین نرمافزاری اشاره کرد و گفت: اپلیکیشن کاربردی «فراکانون» نیز در دست رونمایی است. با راهاندازی این بستر، کودکان، نوجوانان و والدین میتوانند از خدمات متنوعی بهرهمند شوند. همچنین مدارس و متقاضیان این امکان را خواهند داشت تا خدمات عامالمنفعه کانون نظیر اعزام مراکز سیار، اعزام قصهگو، مربیان تخصصی، طرح «کانونمدرسه» و اعزام تماشاخانه سیار را ثبت و رزرو کنند.
وی با اشاره به برپایی جشنهای میدانی بیان کرد: در تمامی مراکز ثابت کانون در سطح شهرستانهای استان، جشن روز ملی کودک همگام با سراسر کشور برگزار میشود. علاوه بر این، اجرای سه اثر نمایشی شامل «شهر قصه»، «کلاغها» و «ماک ترسو» پیشبینی شده است که دو نمایش به سفارش و تهیهکنندگی کانون و یک نمایش تماماً توسط اعضای کودک، نوجوان و مربیان شهرستان نقاب تولید شده است و در مشهد روی صحنه خواهد رفت.
وی رسالت محوری این مجموعه را گسترش «عدالت فرهنگی» دانست و تصریح کرد: برنامه «پیک امید» نماد این رویکرد است. تماشاخانه سیار خراسان رضوی مجهز به ویدئوال، صوت و امکانات کامل محتوایی، از روز شانزدهم به ۱۳ شهرستان استان اعزام میشود. این تماشاخانه به همراه مربیان و کادر فرهنگی و هنری در شهرستانهای مشهد، چناران، جغتای، سبزوار، کاخک، تربت حیدریه، خلیلآباد، گناباد، داورزن، کاشمر، نیشابور و سایر مناطق حضور مییابد و برنامههای فرهنگی و نمایشی را بهصورت کاملاً رایگان و عامالمنفعه برای کودکان و نوجوانان اجرا خواهد کرد.
حسین پور همچنین به برنامههای حوزه عمرانی و توسعه فضاهای فیزیکی اشاره کرد و گفت: مهمترین اتفاق عمرانی، بازگشایی مرکز شماره یک نیشابور است. این مکان، تنها مرکز کانون پرورش فکری در کشور بود که در دیماه و اغتشاشات سال گذشته دچار آسیب و آتشسوزی شد و اکنون با همت همکاران بازسازی شده و به چرخه خدمترسانی به کودکان و نوجوانان نیشابور بازمیگردد.
وی افزود: افتتاح مرکز سیار شهرستان تربتجام نیز در همین بازه انجام میشود. رویکرد مراکز سیار، خدمترسانی به مناطق حاشیه شهر و روستاها است و این مرکز توان پوشش حداقل ۵ هزار کودک و نوجوان منطقه را خواهد داشت. همچنین در شهر جدید بینالود، مرکز کانون این شهر به بهرهبرداری میرسد.
وی با اشاره به تفاوتهای فضای امسال در مقایسه با گذشته ادامه داد: در برنامههای امسال یاد امام عزیز و امام شهید انقلاب و همچنین یاد بیش از ۳۰۰ کودک شهید جنگ اخیر گرامی داشته میشود. خدمات کانون هرگز منحصر به این روزها نبوده و بهصورت جاری در طول سال ادامه دارد. در ماههای گذشته و در شرایطی که برخی دستگاهها تعطیل بودند، مراکز کانون و بسترهای مجازی آن فعال ماندند تا با ارائه تولیدات فرهنگی از اضطرابها و تنشهای روحی کودکان و نوجوانان بکاهند.