هشدار آبفای مراغه درباره بارشهای شدید
شرکت آب و فاضلاب مراغه در اطلاعیهای فوری نسبت به رعایت مسائل و نکات ایمنی درباره بارشهای شدید و ناگهانی روزهای آینده هشدار داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی،
در اطلاعیه شرکت آب و فاضلاب مراغه آمده است: شهروندان باید لولههای هدایت آب باران پشتبام و حیاط را از شبکه فاضلاب شهری قطع نموده و مسیر آنها را به فضای باز تغییر دهند، چون اتصال آب باران به شبکه جمع آوری فاضلاب، عامل اصلی پس زدگی فاضلاب هنگام بارش شدید باران است.
در ساختمانهای دارای زیرزمین یا منازلی که تراز کف آنها پایینتر از سطح خیابان است، جهت پیشگیری از آبگرفتگی وسایل ضروری باید به طبقات بالاتر منتقل شود و همچنین صاحبان کسبوکارهای تجاری و خدماتی که محل فعالیت آنها زیرزمین و یا مکانهایی پایینتر از سطح تراز است کالاها و وسایل خود را حداقل ۵۰ سانتیمتر از کف زمین باید بالاتر قرار دهند.
شیرهای یکطرفه و دریچههای بازدید فاضلاب ورودی باید بررسی شده و از باز بودن مسیر لولهها اطمینان حاصل شود و بر همین مبنا به شهروندان توصیه میشود درپوش دریچههای بازدید را بیش از حد محکم نکنند تا عملیات تخلیه و بازدید تسهیل گردد.
آبفای مراغه از مشترکینی که فاقد انشعاب فاضلاب هستند اما در مجاور شبکه جمعآوری فاضلاب قرار دارند درخواست کرده است جهت جلوگیری از بروز خسارات احتمالی موارد ذکر شده فوق را به دقت رعایت و اجرا کنند.