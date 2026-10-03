مجمع انتخاب رئیس هیئت کوهنوردی و صعود‌های ورزشی خوزستان با حضور سه نامزد در اهواز برگزار و عبدالرضا سپهری قهفرخی به عنوان رئیس این هیئت انتخاب شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مجمع انتخاب رییس هیات کوهنوردی و صعودهای ورزشی خوزستان روز شنبه با حضور ۳۰ عضو برگزار و سپهری توانست با ۱۸ رای، رییس هیات استان شود.

محمدرضا داوودنژاد، عبدالرضا سپهری قهفرخی و داوود چاقوساز مسجدی سه کاندیدای احراز سمت ریاست هیات کوهنوردی استان بودند. در این مجمع داوودنژاد غایب بود و رای‌گیری میان ۲ کاندیدا برگزار شد.

در این مجمع چاقوساز مسجدی، ۱۲ رای از آرای ماخوذه را به خود اختصاص داد.

پیش از این هدایت هیات کوهنوردی استان بر عهده سپهری قهفرخی بود که برای چهار سال دیگر در این سمت ابقا شد.

‌استفاده از ظرفیت ارگان ها و شرکت های استان در رشته کوهنوردی، گسترش این رشته در سطح استان، فعال کردن تمام هیات های شهرستانی، حضور مداوم در مسابقات کشوری و استفاده از ظرفیت مراکز آموزشی مهمترین برنامه های رییس هیات خوزستان بود.

‌اعضای مجمع متشکل از دبیر فدراسیون، مدیرکل ورزش و جوانان، روسای هیات‌های ورزشی شهرستان‌ها، نماینده آموزش و پرورش، نماینده باشگاه‌ها، نماینده مربیان و ورزشکاران، نماینده داوران و نامزد ریاست هیات کوهنوردی خوزستان بودند.

‌بر اساس این گزارش، بیش از ۵۰۰ ورزشکار سازمان یافته در رشته کوهنوردی و صعودهای ورزشی فعالیت می‌کنند.