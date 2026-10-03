رئیس بنیاد شهید در پیامی درگذشت الیاس رشتی‌زاد پدر شهیدان ملوس، کامران، پیمان و علی رشتی‌زاد را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ؛ معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید در پیامی درگذشت الیاس رشتی‌زاد پدر شهیدان ملوس، کامران، پیمان و علی رشتی‌زاد را تسلیت گفت.

متن پیام تسلیت سید احمد موسوی به شرح زیر است:

انا لله و انا الیه راجعون

خانواده محترم شهیدان گرانقدر رشتی زاده

سلام علیکم

پدران والامقامی که فرزندان عزیز و بهترین سرمایه‌های زندگی‌شان به مقام شامخ شهادت نائل آمدند و راه رضای معبود را پیشه نمودند، اسوه‌های ایثار و نمونه‌های برتر استقامت و فداکاری‌اند.

مرحوم حاج الیاس رشتی زاد پدر شهیدان ملوس، کامران، پیمان و علی رشتی‌زاده پس از سال‌ها صبر و بردباری ندای حق را لبیک گفت و به سوی معبود خویش شتافت.

ضمن عرض تسلیت و همدردی با شما خانواده محترم از درگاه پروردگار متعال، علو درجات برای آن عزیز سفر کرده و شکیبایی و صبر جمیل برای بازماندگان مسألت دارم.

ان شاء الله روح بلند آن مرحوم در بالاترین مراتب بارگاه قدســـــی و در جــــوار فرزندان شهیدش قرین رحمت ربوبی گردد.

سید احمد موسوی