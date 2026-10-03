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استاندار تهران با تأکید بر تداوم خدمترسانی در جنگهای تحمیلی ۱۲ و ۴۰ روزه گفت: همه دستگاههای اجرایی در روزهای جنگ پای کار بودند و معیار اصلی برتری مدیران و دستگاهها، رضایت مردم از خدمات آنان است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمدصادق معتمدیان در بیستوهشتمین جشنواره شهید رجایی استان تهران گفت: در سختترین شرایط، زیر بمبارانها و موشکبارانها، خدمترسانی به مردم و ترمیم و بازسازی شبکههای آسیبدیده متوقف نشد و دستگاههای خدمترسان با حضور مستمر در میدان، خدمات پایدار به مردم ارائه کردند.
وی با اشاره به شرایط متفاوت ارزیابی عملکرد دستگاهها در این دوره از جشنواره افزود: تجلیل از تعدادی از مدیران و دستگاههای منتخب، اقدامی نمادین و به نمایندگی از خانواده بزرگ دولت است؛ زیرا در شرایط دشوار جنگ، همه دستگاههای اجرایی، مدیران و کارکنان با تمام توان پای کار بودند و برای خدمت به مردم تلاش کردند.
استاندار تهران، تعامل دستگاههای اجرایی، نیروهای مسلح، مجموعههای امنیتی و انتظامی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی را در این دوره کمنظیر توصیف کرد و گفت: این همافزایی در دفاع از تمامیت ارضی کشور و صیانت از آرمانهای انقلاب اسلامی شکل گرفت و آثار آن در استمرار خدمات عمومی و حفظ آرامش مردم نمایان شد.
معتمدیان با بیان اینکه تهران بهعنوان پایتخت و مرکز سیاسی، اداری، اقتصادی و خدماتی کشور، کانون تمرکز حملات دشمن بود، تصریح کرد: دستکم ۴۵ درصد عملیاتهای رژیم صهیونیستی و آمریکا در استان تهران انجام شد؛ بیش از ۶۰ هزار واحد مسکونی، از آسیبهای جزئی تا تخریب کامل، خسارت دید و نزدیک به هزار واحد اقتصادی و تولیدی نیز آسیب دیدند. همچنین بیش از یکسوم شهدای جنگهای تحمیلی اخیر متعلق به استان تهران بودند.
وی با اشاره به خسارتهای واردشده به زیرساختهای استان ادامه داد: بیش از هزارو ۲۰۰ نقطه در شبکه برق استان، از تأسیسات انتقال و فوقتوزیع تا شبکههای توزیع، آسیب دید؛ اما با آمادگی، برنامهریزی و تلاش شبانهروزی مجموعه وزارت نیرو و شرکتهای برق، شبکهها در کوتاهترین زمان ترمیم شد. براساس بررسیهای انجامشده، فاصله زمانی قطع تا وصل مجدد برق در حملات دشمن، حدود ۵۰ دقیقه بود.
استاندار تهران افزود: در حوزه آب نیز برخی خطوط اصلی انتقال آسیب دید که با حضور گروههای عملیاتی آب و فاضلاب، در کمترین زمان بازسازی شد. در بخشهای گاز، ارتباطات و مخابرات نیز آمادگی دستگاهها موجب شد ترمیم زیرساختها با سرعت انجام شود و خدمترسانی به مردم استمرار داشته باشد.
وی در تشریح عملکرد دستگاههای امدادی گفت: هلال احمر، اورژانس، آتشنشانی و مراکز درمانی، با تقسیم کار و هماهنگی در ستادهای مدیریت بحران شهر و استان تهران، ساختاری منسجم برای امداد و نجات ایجاد کردند.
استاندار تهران با اشاره به مدیریت تأمین سوخت پس از حمله به مخازن ذخیرهسازی افزود: با اجرای برنامههای جایگزین، همکاری استانهای معین، نیروهای مسلح و مدیریت شهری، پایداری فعالیت ۳۸۶ جایگاه سوخت استان حفظ شد. همراهی مردم و رایگانشدن حملونقل عمومی نیز به کاهش بیش از یکسوم مصرف سوخت کمک کرد .
معتمدیان، تغییر ساختار مدیریت استان متناسب با شرایط جنگی را از تجربههای مهم این دوره دانست و گفت: از روزهای نخست جنگ، فعالیت استانداری از شکل معمول اداری به عملیات شبانهروزی و قرارگاهی تغییر یافت و معاونتهای اقتصادی، عمرانی و امنیتی، با همکاری دستگاههای مسئول، مأموریتهای خود را دنبال کردند. در شرایط جنگ باید آرایش مدیریتی نیز متناسب با اقتضائات جنگ تغییر کند.
وی با اشاره به عملکرد قرارگاه اقتصادی استان ادامه داد: تأمین کالاهای اساسی، توزیع و نظارت بر بازار، با وجود جابهجایی گسترده جمعیت، بدون وقفه دنبال شد. مدیران دستگاههای اقتصادی، زیر بمباران و موشکباران، شبانهروزی فعالیت کردند و با برنامهریزی و همکاری بخشهای مختلف، فراوانی کالا و ثبات قیمتها در این ایام حفظ شد.
استاندار تهران، امنیت پایدار استان را حاصل تلاش نیروهای نظامی، انتظامی، اطلاعاتی و امنیتی و همراهی مردم دانست و تصریح کرد: در روزهایی که تهران زیر بمباران بود، بیش از ۳۰۰ ایست بازرسی با مشارکت نیروهای مردمی و بسیج و در کنار فراجا ایجاد شد. نقش مردم در حفظ امنیت، حمایت از نیروهای مسلح و حضور در عرصههای مختلف، نقشی بیبدیل بوده است.
معتمدیان همچنین با قدردانی از هدایتهای رهبر معظم انقلاب و تلاشهای رئیسجمهور و اعضای دولت گفت: تصمیمات و پیگیریهای دولت در تأمین کالاهای اساسی، تسهیل واردات، بازسازی و استمرار خدمات عمومی، نقش مهمی در مدیریت شرایط جنگ و حفظ آرامش جامعه داشت.
وی با تأکید بر نقش راهبری، هماهنگی و نظارت استانداری، فرمانداریها و بخشداریها افزود: همکاران ما در این مجموعهها و فرماندارانی که مسئولیت راهبری شهرستانها را بر عهده داشتند، با تلاش شبانهروزی، کارنامه قابل قبولی در این مقطع ارائه کردند.
استاندار تهران در بخش دیگری از سخنان خود، رضایت مردم را معیار نهایی ارزیابی عملکرد دستگاهها عنوان کرد و گفت: زمانی یک دستگاه موفق و یک مدیر برتر است که مردم از خدمات او رضایت داشته باشند. همه ظرفیتها و امکانات باید در مسیری به کار گرفته شود که نتیجه آن در زندگی مردم و رضایت آنان دیده شود.
معتمدیان با اشاره به راهاندازی سامانه «فواد» یا فوریتهای اداری افزود: این سامانه امکان پیگیری نارضایتی مردم و اختلال در ارائه خدمات اداری را فراهم کرده است. رسیدگی به بازخوردهای مردمی در کشور، در مواردی به تشویق مدیران و کارکنان و در مواردی به برخورد و حتی برکناری منجر شده است؛ این رویکرد نشاندهنده جایگاه نظر مردم در دولت چهاردهم است.
در ادامه این مراسم اسامی ۱۱ دستگاه برتر بیستوهشتمین جشنواره شهید رجایی استان شامل: شرکت توزیع نیروی برق استان تهران؛ اکبر حسنبکلو، مدیر سابق، اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان تهران؛ محمود یوسفی، شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ؛ کامبیز ناظریان، اداره کل توسعه، تجهیز و نوسازی مدارس استان تهران؛ عباس زارع بیدکی، اداره کل کمیته امداد امام خمینی استان تهران؛ حمید طاهری جبلی، اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان تهران؛ محمود سیجانی، اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ؛ عباسعلی رضایی، اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران؛ مجید پارسا، شرکت آب و فاضلاب استان تهران؛ محسن اردکانی، مدیر سابق، شرکت پخش فرآوردههای نفتی منطقه تهران؛ فریدون یاسمی، و شبکه استان تهران؛ حسن ملکی. اعلام شد.
همچنین از سیدکمالالدین میرجعفریان؛ معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری تهران،حشمتالله عسگری؛ معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری تهران،علی رزازی؛ مشاور عالی استاندار و مدیرکل حوزه استانداری تهران،رضا براتی؛ مدیرکل امنیتی و انتظامی استانداری تهران،حسین توکلی کجانی؛ فرماندار سابق شهرستان شمیرانات،هادی هلیلی؛ مشاور استاندار و مدیرکل حراست استانداری تهران،محمدمهدی مؤمنی؛ مشاور استاندار و مدیرکل روابط عمومی و امور بینالملل استانداری تهران،محمود سیفی؛ معاون بودجه و نظارت سازمان مدیریت و برنامهریزی استان تهران،محمد جوربنیان؛ معاون سرمایه انسانی و نوسازی اداری سازمان مدیریت و برنامهریزی استان تهران،رضا آقاعلیخانی؛ فرماندار شهرستان رباطکریم،ابوالفضل زمانینژاد؛ فرماندار شهرستان فیروزکوه،قدرت الله محمدی، مدیر عامل سازمان آتش نشانی شهرداری تهران، حسین سپهری رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران تقدیر شد.