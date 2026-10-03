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سرپرست حوزه نظارت گمرکات استان کرمانشاه گفت: سامانه هوشمند پلاکخوان هفته آینده به صورت پایلوت در گمرک خسروی عملیاتی میشود و پس از آن، گمرک پرویزخان نیز به این سامانه مجهز خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه ،داریوش صادقی گفت : گمرک خسروی نخستین گمرک کشور است که این سامانه به صورت پایلوت در آن راهاندازی میشود و دوربینهای هوشمند پلاکخوان نیز هماکنون در این مرز در حال نصب است. وی افزود: اجرای این طرح امکان ثبت و رصد دقیقتر تردد خودروهای ورودی و خروجی به داخل و خارج کشور را فراهم میکند و موجب تقویت کنترل و نظارت بر ترددهای مرزی خواهد شد. سرپرست ناظر گمرکات استان و مدیرکل گمرک کرمانشاه گفت: سامانه پلاکخوان در شناسایی و کنترل ترددهای غیرمجاز و مقابله با قاچاق نیز نقش مهمی دارد و با ثبت سیستمی اطلاعات، اشراف گمرک بر تردد خودروها را افزایش میدهد.
وی اضافه کرد: پس از اجرای طرح در خسروی، این سامانه در گمرک پرویزخان نیز راهاندازی میشود و دوربینهای مورد نیاز برای اجرای طرح در این مرز نیز در حال نصب است. سرپرست حوزه نظارت گمرکات استان کرمانشاه در ادامه به بازدید روز گذشته از مرزهای خسروی و پرویزخان اشاره کرد و گفت: این بازدید با حضور معاون توسعه نرمافزار فناوری اطلاعات گمرک ایران، مدیران کل گمرکات اجرایی و مسئولان سازمان راهداری و حملونقل جادهای با هدف بررسی روند اجرای طرح انجام شد. صادقی افزود: در این بازدید، فرآیندهای عملیاتی و نقاط استراتژیک برای جانمایی دوربینهای پلاکخوان بررسی و الزامات فنی و زیرساختی لازم برای اتصال این دوربینها به سامانههای عملیاتی گمرک و تبادل اطلاعات میان ۲سازمان مورد بررسی قرار گرفت.
صادقی همچنین پیشنهادهایی برای جانمایی دوربینها با هدف پوشش حداکثری نقاط کنترلی ارائه کرد. به گزارش ایرنا؛ استان کرمانشاه در مجموع بیش از ۳۷۱ کیلومتر مرز مشترک با کشور عراق دارد و در امتداد این مرز ۲ مرز رسمی و پنج بازارچه مرزی فعال است و سالانه نزدیک به سه میلیارد دلار کالا از این مرزها به خارج از کشور صادر میشود.