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در حاشیه برگزاری نمایشگاه بینالمللی «اینوپروم» بلاروس و با هدف ارتقای استانداردهای ایمنی و زیرساختهای تحقیق و توسعه، تفاهمنامه همکاریهای راهبردی میان مراکز تست خودروی ایران (ISQI) و بلاروس (Centromash) به امضا رسید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ؛ این تفاهمنامه که در محل کمیسیون مشترک اوراسیا و با حضور مقاماتی همچون وزیر صنایع بلاروس، محمدعلی دهقاندهنوی، رئیسکل سازمان توسعه تجارت ایران و فرشاد مقیمی، رئیس هیئتعامل ایدرو منعقد شد، نشاندهنده اراده جدی تهران و مینسک برای عبور از همکاریهای تجاریِ صرف و ورود به فاز همکاریهای عمیق تکنولوژیک در زنجیره ارزش صنعت خودرو است.
تمرکز اصلی این تفاهمنامه، تعامل میان مراکز اصلی تست خودرو و تست تصادف دو کشور است. با اجرایی شدن این سند، دو طرف متعهد به همکاری در حوزههای زیر شدهاند:
ارتقای تجهیزات و زیرساختهای تست تصادف؛
انجام پروژههای تحقیقاتی مشترک در حوزه خودروسازی؛
تسهیل در فرایندهای صدور تأییدیههای فنی؛
یکپارچهسازی و تقویت زنجیره تأمین قطعات؛
قویت زیرساختهای ایمنی و تبادل دانش فن؛
در شرایطی که پیوندهای اقتصادی ایران و بلاروس در چارچوب اتحادیه اقتصادی اوراسیا مسیر توسعه را طی میکند، این همکاری میتواند به یک «نقطه عطف» در صنعت خودرو بدل شود. نزدیکی ظرفیتهای مهندسی ایران با توانمندیهای آزمایشگاهی بلاروس، علاوه بر کاهش چشمگیر هزینههای تحقیق و توسعه برای خودروسازان داخلی، الگویی موفق برای توسعه صادرات به کشورهای عضو اوراسیا ایجاد خواهد کرد.
کارشناسان معتقدند امضای این سند در رویداد معتبری همچون «اینوپروم»، نشان از نگاه راهبردی دو کشور برای بهرهگیری از بسترهای بینالمللی جهت شکستن انحصار در حوزههای تکنولوژیک دارد. انتظار میرود با عملیاتی شدن این تفاهمنامه، روند کیفیسازی و ارتقای ایمنی محصولات خودرویی ایران شتاب گرفته و مسیر حضور قدرتمند صنعت خودروی ایران در بازارهای هدفِ صادراتی هموارتر شود.