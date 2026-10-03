مدیرکل دفتر پنبه و دانه‌های روغنی وزارت جهاد کشاورزی از برداشت ۲۲۴ تا ۲۳۰ هزار تن دانه کلزا در سال زراعی گذشته خبر داد و گفت: توسعه کشت محصولات کم‌آب‌بر و تنوع‌بخشی به سبد دانه‌های روغنی در دستور کار قرار دارد.



به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما ،اسدالله منصوری گفت: در سال زراعی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ حدود ۱۴۰ هزار هکتار از اراضی کشور به کشت کلزا اختصاص یافت و از این سطح، حدود ۲۲۴ تا ۲۳۰ هزار تن دانه کلزا برداشت شد.

وی متوسط عملکرد کلزا در کشور را حدود هزار و ۷۰۰ کیلوگرم در هکتار اعلام کرد و افزود: کشاورزان پیشرو در شرایط مناسب توانستند عملکرد ۴.۵ تا پنج تن در هکتار را ثبت کنند.

مدیرکل دفتر پنبه و دانه‌های روغنی وزارت جهاد کشاورزی همچنین گفت: مطالبات کلزاکاران سال زراعی گذشته برای نخستین‌بار در کوتاه‌ترین زمان ممکن و بر اساس قیمت تضمینی ۱۱۰ هزار تومان به ازای هر کیلوگرم پرداخت شد که اقدام مؤثری در حمایت از تولیدکنندگان این محصول بود.

عوامل مؤثر بر کاهش عملکرد کلزا

منصوری با اشاره به تأثیر عوامل محیطی بر عملکرد کلزا اظهار کرد: وجود اراضی دیم، کشت دیرهنگام، تنش‌های محیطی و پراکنش نامناسب بارندگی از جمله عواملی است که می‌تواند عملکرد این محصول را کاهش دهد.

وی افزود: حدود ۳۰ درصد از سطح ۱۴۰ هزار هکتاری کلزا در سال زراعی گذشته در اراضی دیم کشت شد و حدود یک‌هزار و ۳۰۰ تن بذر کلزا نیز برای کشت در کشور توزیع شد.

منصوری بیشترین تولید کلزا را مربوط به استان خوزستان و پس از آن گلستان اعلام کرد و گفت: استان‌های اردبیل و ایلام نیز در رتبه‌های بعدی تولید این محصول قرار داشتند.

توسعه کشت کاملینا و محصولات کم‌آب‌بر

مدیرکل دفتر پنبه و دانه‌های روغنی وزارت جهاد کشاورزی تنوع‌بخشی به سبد گیاهان دانه روغنی را از راهبرد‌های توسعه تولید این محصولات دانست و گفت: در کنار توسعه کشت گیاهان روغنی پاییزه، کشت گیاهان کم‌آب‌بر پاییزه مانند گلرنگ و کاملینا و همچنین گیاهان روغنی بهاره باید مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به استقبال کشاورزان از کشت کاملینا افزود: در سال زراعی گذشته حدود ۲۰ تا ۲۵ هزار هکتار کاملینا در کشور کشت شد و استان‌هایی مانند خراسان شمالی، خراسان رضوی، گلستان و سمنان از ظرفیت مناسبی برای توسعه کشت این محصول برخوردارند.

پیش‌بینی برداشت ۱۱۰ هزار تن سویا و کنجد

منصوری همچنین از آغاز تدریجی برداشت محصولات بهاره دانه‌های روغنی خبر داد و اظهار کرد: برداشت سویا در استان‌های شمالی از جمله گلستان، مازندران و اردبیل در حال انجام است.

وی سطح زیرکشت سویا در سال زراعی گذشته را حدود ۲۲ هزار هکتار اعلام کرد و گفت: پیش‌بینی می‌شود از این سطح ۴۵ تا ۵۰ هزار تن دانه سویا برداشت شود.

مدیرکل دفتر پنبه و دانه‌های روغنی وزارت جهاد کشاورزی درباره تولید کنجد نیز افزود: حدود ۶۰ هزار هکتار از اراضی کشور به کشت این محصول اختصاص یافت که عمدتاً در مناطق جنوبی کشور قرار دارد و پیش‌بینی می‌شود ۵۰ تا ۶۰ هزار تن دانه کنجد از این اراضی برداشت شود.