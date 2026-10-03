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همایش راهوران محله در اصفهان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرکل امور روستایی و عشایری استانداری اصفهان در این همایش با تأکید بر نقش کلیدی دهیاران در شناسایی نقاط حادثهخیزو با اشاره به رسالت دهیاران به عنوان راهوران محله و همیاران پلیس، گفت:هدف ما این است که با ایجاد هماهنگی بین دهیاران، بخشداران، پلیس و دستگاههای اجرایی، دهیاران بتوانند به عنوان دیدهبان ایمنی در جادهها عمل و با شناسایی و اولویتبندی مشکلات، فرآیند رفع نقاط حادثهخیز را تسریع کنند.
مجید جوهری افزود: در کنار بهبود وضعیت فنی جادهها و وسایل نقلیه، آموزش و ارتقای آگاهی عامل انسانی نقش بسیار تعیینکنندهای در کاهش تصادفات داردو برگزاری چنین نشستهایی با هدف انتقال تذکرهای ایمنی و ارتقای سطح دانش رانندگان در مناطق روستایی تاثیر بسزایی دارد.
وی گفت: تداوم تعاملات و همکاریهای بیندستگاهی، منجر به ارتقای سطح ایمنی در محورهای روستایی و در نتیجه کاهش چشمگیر تلفات و حوادث جادهای در سطح استان میشود.