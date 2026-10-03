به‌گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر، ایمان موافق دهدشتی با اشاره به پایان طرح نظارت بر بازار نوشت‌افزار اظهار کرد: در آستانه بازگشایی مدارس و در راستای صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان، ارتقای کیفیت کالا‌های عرضه شده در بازار و پیشگیری از عرضه محصولات بی‌کیفیت و الزام‌های قانونی، طرح نظارت و بازرسی از مراکز توزیع و تأمین نوشت‌افزار از ۱۶ الی ۳۱ شهریور ۱۴۰۵ در سراسر استان بوشهر اجرا شد.

وی افزود: این طرح با همکاری ۱۲ نفر از کارشناسان اداره‌کل استاندارد استان بوشهر و با صرف ۷۰ ساعت کار کارشناسی در تمامی ۱۰ شهرستان استان انجام گرفت.

مدیرکل استاندارد استان بوشهر با تشریح نتایج این ارزیابی‌ها، تصریح کرد: در مجموع ۷۰ مورد بازرسی از مراکز عرضه نوشت‌افزار اجرا شد که بر اساس نتایج حاصل شده، ۴۷ فروشگاه معادل ۶۷ درصد دارای کالا‌های منطبق با الزامات و استاندارد‌های ملی بودند و در ۲۳ فروشگاه، ۳۸ قلم کالای بدون انطباق شناسایی شد که در این فرایند نظارتی، کالا‌های نامنطبق شناسایی شده مورد پیگرد‌های قانونی قرار گرفت.

موافق دهدشتی سهم شهرستان‌های استان از مجموع این بازرسی‌ها را گناوه ۱۵ بازرسی ۲۱ درصد سهم دشتستان ۱۳ بازرسی ۱۹ درصد، دیلم ۱۲ بازرسی ۱۷ درصد، بوشهر ۸ بازرسی ۱۱ درصد، کنگان ۸ بازرسی ۱۱ درصد، جم ۴ بازرسی ۶ درصد، دیر ۴ بازرسی ۶ درصد، تنگستان ۲ بازرسی ۳ درصد، دشتی ۲ بازرسی ۳ درصد و عسلویه ۲ بازرسی ۳ درصد اعلام کرد.

مدیرکل استاندارد استان بوشهر در پایان یادآور شد: حفظ سلامت و ایمنی دانش‌آموزان اولویت اصلی در نظارت بر اقلام آموزشی است و شهروندان می‌توانند در صورت دیدن هرگونه تخلف یا عرضه کالای بدون نشان استاندارد، موضوع را برای رسیدگی به اداره‌کل استاندارد استان بوشهر اعلام کنند؛ ضمن آن که سامانه مردم‌دار به شماره ۱۵۱۷ فقط برای ثبت گزارش‌های مردمی آماده دریافت شکایت‌ها و نظرات شهروندان است.