به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مهران کریمیان با اشاره به آغاز ثبت‌نام دومین آزمون استخدامی اختصاصی افراد دارای معلولیت از شنبه چهارم مهرماه ۱۴۰۵، اظهار کرد: این آزمون در راستای اجرای ماده ۱۵ قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت و با هدف تحقق سهمیه سه‌درصدی استخدام افراد دارای معلولیت برگزار می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه فرآیند ثبت نام در این آزمون تا دوشنبه سیزدهم مهرماه امسال ادامه دارد، افزود: آزمون کتبی نیز جمعه ۲۹ آبان‌ماه برگزار خواهد شد.

کریمیان تصریح کرد: متقاضیان برای ثبت‌نام باید به درگاه مرکز آزمون جهاد دانشگاهی به نشانی hrtc.ir مراجعه کنند و پیش از ثبت‌نام، دفترچه راهنمای آزمون و شرایط عمومی و اختصاصی مندرج در آن را به‌دقت مطالعه کنند.

وی ادامه داد: در مجموع ۳ هزار و ۲۶۱ فرصت شغلی در ۳۲ دستگاه اجرایی کشور به افراد دارای معلولیت اختصاص یافته است که وزارت آموزش و پرورش با هزار و ۹۰۰ مجوز، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با ۷۴۰ مجوز و سازمان بهزیستی کشور با ۲۴۴ مجوز، بیشترین ظرفیت استخدامی را دارند.

مدیرکل بهزیستی خوزستان بیان داشت: پس از برگزاری آزمون کتبی و اعلام نتایج مرحله نخست از سوی مرکز آزمون جهاد دانشگاهی، افراد معرفی‌شده وارد فرآیند بررسی مدارک، ارزیابی تکمیلی و مصاحبه مطابق ضوابط خواهند شد.

مهران کریمیان با تأکید بر اهمیت ثبت‌نام در مهلت مقرر افزود: با توجه به اعلام سازمان بهزیستی کشور، مهلت ثبت‌نام تمدید نخواهد شد و افراد دارای معلولیت واجد شرایط باید در بازه زمانی تعیین‌شده نسبت به ثبت‌نام اقدام کنند.

وی گفت: سهمیه و رشته‌محل‌های اختصاص‌یافته به استان خوزستان نیز مطابق دفترچه راهنمای آزمون اعلام شده است و داوطلبان می‌توانند با مراجعه به درگاه مرکز آزمون جهاد دانشگاهی، جزئیات سهمیه‌ها، رشته‌های شغلی، شرایط و نحوه ثبت‌نام را مشاهده کنند.