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رئیس هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها، جزئیات زمان و نحوه برگزاری انتخابات شوراهای شهر را در کشور تشریح کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، محمد صالح جوکار با بیان اینکه مجوز شورای عالی امنیت ملی، برای برگزاری انتخابات شوراها صادر شده است، گفت: ما هفته گذشته جلسهای با ستاد انتخابات کشور داشتیم. با توجه به شرایط فعلی کشور، وضعیت برگزاری انتخابات در مناطق مختلف متفاوت است؛ برخی شهرها و مناطق (از جمله برخی مناطق جنوبی) ممکن است آمادگی لازم را برای برگزاری انتخابات نداشته باشند و برخی مناطق، آمادگی لازم را داشته باشند. بر همین اساس، مقرر شد وزارت کشور بهطور رسمی اعلام کند که کدام شهرها شرایط برگزاری را دارند و کدام شهرها فاقد آن هستند.
وی با اشاره به جلسه روز یکشنبه ستاد انتخابات کشور و هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات کشور، افزود: این موضوع در جلسه فردا تعیین میشود و ما تصمیم گیری قطعی را خواهیم داشت.
رئیس هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها با بیان اینکه بازه زمانی برگزاری انتخابات میتواند از ابتدای آبان تا بهمنماه باشد، افزود: این موضوع بسته به شرایط حاکم بر هر شهر متفاوت است و امکان دارد تاریخ برگزاری در شهرهای مختلف با هم تفاوت داشته باشد و برخی شهرها که آمادگی لازم را نداشته باشند انتخابات برگزار نمیشود.
جوکار تصریح کرد: سیاست کلان ما این است که هرچه زودتر انتخابات را در سراسر کشور برگزار کنیم، اما اولویت اصلی فراهم بودن شرایط محیطی و منطقهای است تا بتوانیم با اطمینان، بیشترین مشارکت مردمی را داشته باشیم.
وی همچنین در مورد برگزاری انتخابات در تهران، گفت: تهران نیز بخشی از کشور محسوب میشود و در جلسات برای آن تصمیم گیری خواهد شد. تعیین تاریخ دقیق بر عهده «هیئت مرکزی نظارت» و «ستاد انتخابات کشور» است.