آیین تکریم و معارفه امام جمعه الوند، صبح امروز با حضور آیت‌الله مظفری، نماینده ولی‌فقیه در استان قزوین، در مسجد جامع حضرت رسول اکرم (ص) برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، در این مراسم، از حجت‌الاسلام مسعود مهدوی، امام جمعه سابق الوند، به پاس نزدیک به ۸ سال فعالیت در این مسئولیت، تقدیر شد.

حجت‌الاسلام اسدالله رضوانی هم که پیش از این، امام جمعه شهر بوئین‌زهرا بود با برگزاری این مراسم، فعالیت خود را در جایگاه امام جمعه الوند آغاز کرد.

همچنین قرار است حجت‌الاسلام مسعود مهدوی در روز‌های آینده به عنوان امام جمعه جدید محمدیه معرفی شود.