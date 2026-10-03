به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، حبیب شریف، رئیس بنیاد نخبگان استان فارس، از اجرای چهار طرح حمایتی بنیاد ملی نخبگان با هدف بهره‌گیری از ظرفیت‌های تخصصی نخبگان برای حل مسائل اولویت‌دار کشور خبر داد.

این طرح‌ها با رویکرد حمایت از استعداد‌های برتر، تقویت فعالیت‌های علمی و توانمندسازی دانشجویان و دانش‌آموختگان تدوین شده است.

طرح شتاب؛ بهره‌گیری از ظرفیت نخبگان برای حل مسائل استانی

شریف در تشریح «طرح شتاب» (اولویت‌محور استانی) اظهار کرد: در این قالب، هر بنیاد استانی با تعامل استانداری و دستگاه‌های اجرایی، مسائل اساسی استان را شناسایی و با تشکیل تیم‌های نخبگانی، راهکار‌های علمی برای حل آنها ارائه می‌دهد.

بنیاد ملی نخبگان از طرح‌های برگزیده در این بخش تا سقف سه میلیارد تومان حمایت مالی می‌کند. کیفیت راهکار، قابلیت اجرا و بهره‌گیری واقعی از ظرفیت نخبگان، از معیار‌های ارزیابی در این مسیر محسوب می‌شود و استان‌ها باید طرح‌های پیشنهادی خود را حداکثر تا پایان آذرماه ارسال کنند.

اجرای دوره خدمت نظام وظیفه تخصصی

رئیس بنیاد نخبگان فارس همچنین به «طرح خدمت نظام وظیفه تخصصی» اشاره کرد که با هدف استفاده از توانمندی‌های دانش‌آموختگان برتر داخل و خارج از کشور اجرا می‌شود.

در این قالب، امکان گذراندن دوره خدمت نظام وظیفه در قالب اجرای طرح‌های پژوهشی و نوآورانه در دستگاه‌های اجرایی فراهم می‌شود. متقاضیان واجد شرایط برای ثبت درخواست خود باید به سامانه سینا به نشانی sina.bmn.ir مراجعه کنند.

حمایت از دانشجویان دکتری و استعداد‌های برتر

وی در بخش دیگری از سخنان خود به اجرای طرح‌های «آموزش‌یار» و «پژوهش‌یار» اشاره کرد که ویژه دانشجویان مستعد دوره دکتری تخصصی است.

بر این اساس، دانشجویان سال‌های اول و دوم در قالب «آموزش‌یار» و دانشجویان سال‌های سوم و چهارم در قالب «پژوهش‌یار» از حمایت‌های مالی و تسهیلات توانمندسازی بهره‌مند می‌شوند. مهلت ثبت‌نام این طرح‌ها تا ۳۰ مهرماه اعلام شده است.

همچنین «طرح توانمندسازی استعداد‌های برتر» با هدف رشد و شکوفایی حداکثری استعداد‌های دانشجویی اجرا می‌شود که امکان استفاده از تسهیلات متنوع علمی و مهارتی را در طول سال تحصیلی برای مشمولان فراهم می‌کند. همه واجدین شرایط (به استثنای دانشجویان نوورود) می‌توانند درخواست خود را از طریق سامانه سینا ثبت کنند.