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تیزر بیستمین آزمون سراسری قرآن و عترت منتشر و جزئیات رشتهها و جوایز این آزمون اعلام شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، بیستمین آزمون سراسری قرآن و عترت ۲۸ آبانماه ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد و علاقهمندان میتوانند برای ثبتنام و دریافت اطلاعات بیشتر به سامانه qia.ir مراجعه کنند.
براساس اعلام مرکز عالی قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در بخش حفظ و مفاهیم قرآن، برای هر جزء حفظشده جدید مبلغ ۵ میلیون ریال در نظر گرفته شده است و حافظان کل نیز از ۱۵۰ میلیون ریال هدیه بهرهمند خواهند شد.
در رشته معارف قرآن و اهلبیت (ع) نیز هزار جایزه ۱۰ میلیون ریالی به قید قرعه به برگزیدگان اختصاص مییابد. همچنین در بخش مهارتهای تبلیغی و ترویجی از آثار و محصولات برگزیده حمایت خواهد شد.
حفظ سوره مبارکه فتح نیز به عنوان بخش ویژه این دوره از آزمون در نظر گرفته شده است و در این بخش هزار جایزه ۱۰ میلیون ریالی به قید قرعه اهدا میشود.