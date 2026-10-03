تیزر بیستمین آزمون سراسری قرآن و عترت منتشر و جزئیات رشته‌ها و جوایز این آزمون اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، بیستمین آزمون سراسری قرآن و عترت ۲۸ آبان‌ماه ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد و علاقه‌مندان می‌توانند برای ثبت‌نام و دریافت اطلاعات بیشتر به سامانه qia.ir مراجعه کنند.

براساس اعلام مرکز عالی قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در بخش حفظ و مفاهیم قرآن، برای هر جزء حفظ‌شده جدید مبلغ ۵ میلیون ریال در نظر گرفته شده است و حافظان کل نیز از ۱۵۰ میلیون ریال هدیه بهره‌مند خواهند شد.

در رشته معارف قرآن و اهل‌بیت (ع) نیز هزار جایزه ۱۰ میلیون ریالی به قید قرعه به برگزیدگان اختصاص می‌یابد. همچنین در بخش مهارت‌های تبلیغی و ترویجی از آثار و محصولات برگزیده حمایت خواهد شد.

حفظ سوره مبارکه فتح نیز به عنوان بخش ویژه این دوره از آزمون در نظر گرفته شده است و در این بخش هزار جایزه ۱۰ میلیون ریالی به قید قرعه اهدا می‌شود.