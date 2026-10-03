به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران،فرماندار بابل از آغاز ساخت سد سجارود در این شهرستان با اعتبار اولیه هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان خبر داد و گفت: این طرح با هدف تقویت زیرساخت‌های آبی اجرا می‌شود.

سید مصطفی میرتبار با اشاره به ضرورت شتاب‌بخشی به اجرای طرح‌های زیربنایی افزود: توسعه زیرساخت‌ها و اجرای طرح‌های اساسی، نقش مهمی در رفع نیاز‌های شهرستان و توسعه پایدار دارد.

وی اعتبار اولیه این طرح را هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: سد سجادرود از طرح‌های مهم منطقه در حوزه مدیریت منابع آب محسوب می‌شود و می‌تواند در تأمین نیاز‌های آبی بخش‌های مختلف، به‌ویژه آب شرب و کشاورزی، نقش‌آفرین باشد.

میرتبار همچنین مدیریت روان‌آب‌ها و کنترل سیلاب را از دیگر کارکرد‌های این طرح برشمرد و بیان کرد: با توجه به ویژگی رودخانه‌های منطقه و ماهیت سیلابی آنها، ساماندهی و مدیریت منابع آبی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و اجرای طرح‌های مهار آب می‌تواند به کاهش خسارت‌های ناشی از سیلاب کمک کند.

وی با اشاره به ضرورت توجه به منابع آب زیرزمینی ادامه داد: تقویت ذخایر آبی و تغذیه سفره‌های زیرزمینی از دیگر موضوعاتی است که در سیاست‌گذاری‌های مربوط به منابع آب باید مورد توجه قرار گیرد.

فرماندار ویژه شهرستان بابل با تأکید بر اینکه توسعه زیرساخت‌ها باید با رویکرد بلندمدت دنبال شود، گفت: اجرای طرح‌های زیربنایی در حوزه آب می‌تواند بخشی از نیاز‌های امروز منطقه را پاسخ دهد و ظرفیت‌های تأمین نیاز‌های جمعیتی و توسعه‌ای سال‌های آینده را فراهم کند.