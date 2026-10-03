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همچنین جریانات مرطوب جنوبی تا اواسط وقت فردا در سواحل، نیمه جنوبی، بخشهای مرکزی، سبب افزایش رطوبت و وقوع پدیده مه یا مه رقیق صبحگاهی و شامگاهی خواهد شد. شمال خلیج فارس نیز تا اواخر وقت امروز و همچنین از بعدازظهر فردا تا روز سه شنبه مواج خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ براساس آخرین نقشههای پیش یابی هواشناسی، طی امروز با توجه به بالا بودن ضرایب ناپایداری، رگبار، رعد وبرق نسبتاً شدید، وزش بادهای متوسط تا خیلی شدید و احتمال رخداد طوفانهای لحظهای در مناطق شمالی، شرقی، شمال شرقی، جنوبی و مرکزی و وزش بادهای متوسط تا خیلی شدید و احتمال رخداد گرد و خاک همرفتی در مناطق غربی، جنوبی و مرکزی استان مورد انتظار است.
از فردا یکشنبه دوازدهم مهر تا سه شنبه نیز احتمال بارشهای پراکنده در ارتفاعات و وزش بادهای متوسط در مناطق جنوبی و مرکزی و جنوب شرقی استان وجود دارد.
همچنین جریانات مرطوب جنوبی تا اواسط وقت فردا در سواحل، نیمه جنوبی، بخشهای مرکزی، سبب افزایش رطوبت و وقوع پدیده مه یا مه رقیق صبحگاهی و شامگاهی خواهد شد. شمال خلیج فارس نیز تا اواخر وقت امروز و همچنین از بعدازظهر فردا تا روز سه شنبه مواج خواهد بود.
در شبانه روز گذشته رامشیر با دمای ۴۴.۸ و دهدز (دزپارت) با دمای ۲۰ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین و خنکترین نقاط استان گزارش شدهاند.
در شبانه روز گذشته اهواز (فرودگاه) به بیشینه دمای ۴۳.۶ و کمینه دمای ۳۰.۹ درجه سانتیگراد رسیده است.