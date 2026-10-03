باحضور معاون میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کشور خانه سفال در زاهدان افتتاخ شد

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز سیستان وبلوچستان،در مراسمی که با حضور معاون میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری برگزار شد برزین ضرغامی گفت: «خانه سفال» با هدف ترویج، آموزش و صیانت از هنرهای سنتی و بومی استان در پارک علم وفناوری زاهدان افتتاح شد .

وی با اشاره به جایگاه هنر سفال در تاریخ و تمدن ایران، بر اهمیت حفظ این صنایع بومی تاکید کردوافزود: «افتتاح این خانه، گامی موثر در راستای زنده نگه‌ داشتن میراث ناملموس ماست.

سفالگری یکی از قدیمی‌ترین هنرهای ایرانی است که ظرفیت بالایی در جذب گردشگران بین‌المللی و رونق اقتصاد وهنر خواهد داشت.