به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، روح‌الله شاکری از توقف یک دستگاه خودروی فونیکس در جریان کنترل و پایش آزادراه قم ـ تهران خبر داد و گفت: مأموران پاسگاه پلیس راه این محور هنگام گشت‌زنی و رصد ترددها، خودرویی را که با سرعت ۱۹۹ کیلومتر بر ساعت در حرکت بود، متوقف کردند.

وی افزود: بررسی‌های انجام‌شده نشان داد، راننده تحت تأثیر مصرف مشروبات الکلی قرار داشته است و با توجه به وضعیت راننده، از ادامه حرکت خودرو جلوگیری و برخورد قانونی با وی بر اساس مقررات و ضوابط انجام شد.

شاکری تأکید کرد: پلیس راه در برابر رانندگانی که با رفتار‌های پرخطر، جان خود و دیگر کاربران جاده را به خطر می‌اندازند، برابر قانون و با قاطعیت اقدام می‌کند.