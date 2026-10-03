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شاخص کل بورس تهران در معاملات امروز ۱۱ مهر ۱۴۰۵ با رشد ۰.۲۸ درصدی و افزایش ۲۱ هزار ۸۱۰ واحدی به ۷ میلیون و ۷۸۸ هزار رسید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، شاخص کل هموزن نیز با رشد ۰.۰۷ درصدی و افزایش یک هزار و ۴۱۴ واحدی در سطح ۲ میلیون و ۶۸ هزار واحد ایستاد.
بر اساس آمار معاملات، در نخستین روز معاملاتی هفته با وجود افزایش شاخصها ۴ هزارو ۱۱۰ میلیارد تومان پول از سهام، حق تقدم و صندوقهای سهامی خارج شد، اما با این حال در برخی از سهام از جمله گروه خودرو و صندوقهای انرژی شاهد ورود پول بودیم.
همچنین ارزش معاملات بورس در پایان دادوستدهای امروز به ۶۴ هزار و ۲۴۲ میلیارد تومان رسید.
در نیمه دوم بازار بسیاری از سهام از محدودههای منفی به سمت محدودهی مثبت و حتی صف خرید رفتند و در مجموع ۵۱ درصد بازار معادل حدود ۴۵۰ نماد در محدودهی مثبت معامله شدند.