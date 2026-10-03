پخش زنده
امروز: -
همزمان با سالروز عملیات وعده صادق ۲ اجتماعات شبانه مردم در نقاط مختلف کردستان با محوریت گرامیداشت شهدای مقاومت و تأکید بر وحدت و امنیت ملی برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، دهم مهر یادآور عملیات وعده صادق ۲ روزی که قدرت موشکی ایران در پاسخ به اقدامات رژیم صهیونیستی، معادلات منطقه را تحت تأثیر قرار داد.
حالا مردم در اجتماعات شبانه از اقتدار و امنیت ملی میگویند.
از نگاه مردم پیام این عملیات روشنه هرگونه تعرض به ایران، با پاسخ نیروهای مسلح روبهرو خواهد شد و وحدت ملی، پشتوانه این اقتدار است.
در واکنش به جنگ روانی و مواضع اخیر مقامات آمریکا نیز، مردم از یک پاسخ میگویند حضور، هوشیاری و اتحاد شعاری که در اجتماعات شبانه، بارها تکرار شد.