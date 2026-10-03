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رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه از ثبت ۲۳۸ کد QR محصولات کشاورزی استان در سامانه یکتا خبر داد و گفت: کرمانشاه از نظر تعداد کدهای صادرشده برای محصولات زراعی و باغی، رتبه نخست کشور را به خود اختصاص داده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه ،سعید کریمی امروز گفت : تاکنون یکهزار و ۳۵۰ کد QR برای محصولات کشاورزی در کشور صادر شده که ۵۸۹ مورد آن مربوط به محصولات زراعی، ۷۳۵ مورد مربوط به محصولات باغی و ۳۶ مورد نیز به محصولات گلخانهای اختصاص دارد.
وی افزود: از مجموع کدهای صادرشده در استان کرمانشاه، ۲۱۴ مورد برای محصولات زراعی و ۲۴ مورد برای محصولات باغی ثبت شده است که مجموع آن به ۲۳۸ کد میرسد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه هدف از اجرای این طرح را فراهم کردن امکان رهگیری و ردیابی محصولات از مرحله تولید تا عرضه عنوان کرد و گفت: با ثبت QR کد، اطلاعات مربوط به مزرعه، تولیدکننده و مراحل تولید تا عرضه محصول در سامانه ثبت و قابل پیگیری خواهد بود.
کریمی خاطرنشان کرد: اجرای این طرح علاوه بر افزایش شفافیت در فرآیند تولید و مسئولیتپذیری تولیدکنندگان، امکان نظارت دقیقتر و مؤثرتر دستگاههای اجرایی بر محصولات کشاورزی را نیز فراهم میکند. گفتنی است؛ سامانه یکتا با هدف ثبت و رهگیری اطلاعات محصولات کشاورزی، امکان ردیابی فرآیند تولید و عرضه محصولات را فراهم میکند.