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رئیس دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری با تشریح برنامههای این دانشگاه برای سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۶ از پذیرش ۴۵۰ دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم قضایی خبر داد و گفت: ۳۰ نفر از ظرفیت این مقطع به بانوان اختصاص یافته است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، فرید محسنی، افزود: در وضعیت فعلی، دانشگاه علوم قضایی بر اساس سند تحول و سند تحول و تعالی قوه قضاییه مأموریت دارد تربیت تعداد قابل توجهی قاضی را بر عهده داشته باشد. قوه قضاییه سالانه قریب به یک هزار قاضی نیاز دارد و دانشگاه علوم قضایی در این مسیر به ویژه با طراحی رشته علوم قضایی در مقطع کارشناسی ناپیوسته تلاش کرده است ظرفیت و سرعت فعالیت خود را افزایش دهد.
وی افزود: رشته علوم قضایی در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته، با این ساختار، در مسیر تربیت قاضی در تراز جمهوری اسلامی قرار دارد و امسال در خردادماه نخستین دوره فارغالتحصیلان این رشته از دانشگاه فارغالتحصیل شدند که انشاءالله با احراز سایر شرایط لازم وارد منصب قضا خواهند شد. این موضوع نویدی برای قوه قضاییه و نظام است که ظرفیت دانشگاه تماماً در مسیر تربیت قاضی قرار گرفته است.
پذیرش ۲۰۰ نفر در مقطع کارشناسی
رئیس دانشگاه علوم قضایی از اخذ ظرفیت ۲۰۰ نفری برای دوره کارشناسی رشته علوم قضایی خبر داد و گفت: برای دوره کارشناسی رشته علوم قضایی نیز ۲۰۰ نفر ظرفیت از وزارت علوم اخذ شده است که از این تعداد، ۳۰ نفر ظرفیت به بانوان اختصاص دارد و امکانات لازم از جمله کلاس، خوابگاه و سایر نیازهای دانشجویان زن، در حد مقدورات فراهم شده است.
وی ادامه داد: در کنار جذب دانشجو در دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد، مجوز جذب از طریق آزمون اختصاصی برای طلاب و حوزویان نیز اخذ شده است. طلاب سطح دو به بالا که همسطح مقطع کارشناسی محسوب میشوند، میتوانند در آزمون اختصاصی که از طریق سازمان سنجش برگزار خواهد شد، شرکت کنند.
محسنی افزود: در مجموع ۲۰۰ نفر نیز از این طریق انتخاب و جذب خواهند شد و در صورت فراهم شدن امکانات، ۳۰ نفر از این ظرفیت به بانوان اختصاص خواهد یافت.
پذیرش ۴۵۰ دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد
رئیس دانشگاه علوم قضایی درباره ظرفیت پذیرش سال تحصیلی جدید گفت: تمام ظرفیتهای پذیرش با هماهنگی وزارت علوم و با اخذ مجوز از این وزارتخانه انجام شده و دانشجویان پس از تحصیل، مدرک رسمی دریافت خواهند کرد.
محسنی افزود: در سال جاری ۴۵۰ نفر در رشته علوم قضایی در مقطع کارشناسی ارشد پذیرش خواهند شد. البته طبیعی است که تمام این ظرفیت الزاماً تکمیل نشود؛ زیرا برای پذیرش از نظر علمی حدنصابی تعیین شده است تا دانشجویان مستعد و توانمند از نظر علمی جذب شوند.
وی ادامه داد: دانشجویی که در دانشگاه علوم قضایی تحصیل میکند، بورس قوه قضاییه خواهد شد و به همین دلیل باید صلاحیتهای عمومی از جمله صلاحیتهای اخلاقی، اعتقادی و روانشناختی را داشته باشد.
ارزیابی صلاحیتهای عمومی داوطلبان پیش از ورود به دانشگاه
محسنی با اشاره به فرآیند ارزیابی روانشناختی داوطلبان گفت: ممکن است یک متقاضی از نظر علمی وضعیت خوبی داشته باشد، اما برای منصب قضا واجد شرایط نباشد. برای مثال، ممکن است فرد از اعتدال روحی و روانی لازم برخوردار نباشد. چنین فردی میتواند برای مشاغل دیگری مناسب باشد، اما برای شغل قضاوت به دلیل نیاز آن به سعه صدر و تحمل بیشتر، مناسب نیست.
وی افزود: روانشناسان در بدو امر، داوطلبان را از طریق آزمونها و مصاحبهها مورد سنجش قرار میدهند و در نهایت افراد واجد شرایط انتخاب میشوند؛ بنابراین همه کسانی که متقاضی هستند، حتی اگر از نظر علمی واجد شرایط باشند، الزاماً امکان تحصیل در دانشگاه علوم قضایی را نخواهند داشت. به همین ترتیب صلاحیتهای عمومی و اخلاقی داوطلب توسط کارشناسان متخصص بررسی و ارزیابی میشود.
آغاز مجدد پذیرش بانوان پس از بیش از ۲۰ سال
رئیس دانشگاه علوم قضایی با اشاره به اختصاص ظرفیت به بانوان گفت: از ظرفیت ۴۵۰ نفری مقطع کارشناسی ارشد، ۳۰ نفر به بانوان اختصاص یافته است. این نخستین بار پس از بیش از ۲۰ سال توقف پذیرش بانوان در دانشگاه علوم قضایی است که این روند مجدداً آغاز میشود.
وی افزود: در پذیرش کارشناسی ارشد ناپیوسته علاوه بر پذیرشی که از طریق کنکور سراسری انجام میشود، در کنار آن جذب استعدادهای درخشان بر اساس مقررات مربوطه نیز وجود دارد و بر این اساس ۴۰ درصد به ظرفیت اضافه خواهد شد. بر این اساس، ظرفیت ۳۰ نفری بانوان به ۴۲ نفر افزایش مییابد و در مورد آقایان نیز ۴۰ درصد معادل ۱۸۰ نفر به ظرفیت ۴۵۰ نفری اضافه خواهد شد؛ البته این امر منوط به وجود متقاضیان واجد شرایط است.
محسنی گفت: در حال حاضر اسامی افرادی که متقاضی هستند از سوی سازمان سنجش به دانشگاه اعلام شده و اقدامات لازم از سوی قوه قضاییه برای گزینش آنان آغاز شده است. از آنجا که دانشجویان نهایتاً وارد استخدام قوه قضاییه میشوند، باید واجد شرایطی باشند که قوه قضاییه برای این امر تعریف کرده است.
رئیس دانشگاه علوم قضایی درباره دورههای تحصیلات تکمیلی نیز گفت: در حال حاضر دانشگاه علوم قضایی در مقطع دکتری در رشتههای حقوق خصوصی، حقوق جزا، حقوق عمومی، حقوق خانواده و حقوق بینالملل دانشجو دارد.
احداث مجتمع دانشگاهی در دشت بهشت
محسنی درباره وضعیت امکانات دانشگاه اظهار کرد: تلاش شده است بهترین خوابگاههای ممکن برای دانشجویان فراهم شود، البته اقدامات انجامشده در حد مقدورات است. همزمان در منطقه دشت بهشت، در اراضی متعلق به دانشگاه، احداث مجتمع دانشگاهی در حال پیگیری است. مشاوره طرح و نقشهها لازم طراحی شده و بهزودی اقدامات اجرایی آغاز خواهد شد.
رئیس دانشگاه علوم قضایی با تشریح آخرین اقدامات انجامشده درباره اراضی دشت بهشت افزود: سند تکبرگ این اراضی در این دوره اخذ شده و در حال حاضر مقدمات لازم از جمله ماده ۲۳، اخذ مجوز از شورای عالی شهرسازی و اقدامات لازم برای دریافت پروانه ساخت در حال انجام است.
وی تأکید کرد: تلاش بر این بوده و هست که اقدامات انجامشده مطابق مقررات و قوانین جاری باشد و از اقداماتی که خارج از چارچوب قانون است، اجتناب شده است. امیدواریم با پیگیریهای مستمر، بهزودی شاهد آغاز عملیات ساختمانی در منطقه دشت بهشت باشیم.
دانشجویان کارشناسی ارشد از بدو ورود بورسیه میشوند
محسنی درباره وضعیت دانشجویان از نظر حمایتهای مالی و استخدامی گفت: دانشجویان علوم قضایی در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته، از بدو ورود مشمول بورس قوه قضاییه میشوند و از قوه قضاییه حقوق دریافت میکنند و در صورت احراز شرایط لازم، پس از پایان تحصیل در منصب قضا مشغول به کار خواهند شد.
وی افزود: دانشجویان دوره کارشناسی در سال نخست، در حد مقدورات و مطابق مقررات دانشگاه از کمکهزینه بهرهمند میشوند و از سال دوم، در صورت احراز شرایط لازم، مشمول بورس قوه قضاییه خواهند شد.
رئیس دانشگاه علوم قضایی ادامه داد: دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد پیوسته نیز پس از ورود به مقطع کارشناسی ارشد، در صورت واجد شرایط بودن، مشمول بورس قوه قضاییه میشوند.