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نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: دولت و مجلس در یک هماهنگی کامل، برای رفع کاستیهای آموزشی در مناطق محروم و صنعتی جنوب استان بوشهر پای کار هستند.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر، علی نیکزاد در آیین افتتاح و آغاز عملیات اجرایی فضاهای آموزشی در شهرستانهای جنوبی استان بوشهر، با گرامیداشت یاد شهدا و قدردانی از اهتمام مسئولان استانی و کشوری اظهار کرد: در این سفر و با پیگیریهای انجامشده، شاهد اقداماتی ارزشمند در حوزه نهضت عدالت آموزشی هستیم که با تعامل سازنده میان مجلس، دولت و دستگاههای اجرایی محقق شده است.
وی با اشاره به همکاریهای صورتگرفته برای تأمین اعتبارات طرحهای آموزشی افزود: با پیگیریهای حجتالاسلام موسی احمدی، رئیس کمیسیون انرژی مجلس و حمایتهای استاندار بوشهر و مجموعه وزارت آموزش و پرورش بهویژه رئیس سازمان نوسازی مدارس، از ظرفیت مسئولیت اجتماعی شرکت ملی نفت ایران برای جبران کمبودهای فضاهای آموزشی در این مناطق بهخوبی استفاده شده است.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه اقدامات مردم جنوب کشور در عرصههای مختلف باید در تاریخ ثبت شود، تصریح کرد: سلحشوری، ایمان و مقاومت مردم این خطه در برابر هجمههای دشمنان، در تاریخ ایران ماندگار است و وظیفه مسئولان است که با تمام توان برای خدمت به این مردم تلاش کنند.
نیکزاد خطاب به پیمانکاران و مسئولان نوسازی مدارس گفت: قراردادهای ساخت این طرحها با زمانبندی ۱۸ ماهه تنظیم شده است، اما با توجه به اهمیت و ضرورت تسریع در بهرهبرداری از فضاهای آموزشی برای دانشآموزان، انتظار میرود با مدیریت جهادی، این زمان کاهش یابد و شاهد تکمیل و تحویل این مدارس در کوتاهترین زمان ممکن باشیم.
وی ضمن قدردانی از تلاشهای حجتالاسلام موسی احمدی در جلب اعتبارات مسئولیت اجتماعی، یادآور شد: جذب این اعتبارات کار دشواری است که با پیگیریهای مستمر صورت گرفت و اکنون دولت و مجلس در یک هماهنگی کامل، برای رفع کاستیهای آموزشی در مناطق محروم و صنعتی جنوب استان بوشهر پای کار هستند.