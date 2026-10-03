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۱۳۸ کیلومتر از مسیرهای رودخانهای مازندران لایروبی و بازگشایی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران،معاون طرح و توسعه شرکت آب منطقهای مازندران گفت: حدود ۱۳۸ کیلومتر از مسیرهای رودخانهای استان با هدف افزایش ظرفیت عبور جریان آب و کاهش احتمال بروز خسارتهای ناشی از سیلاب، امسال لایروبی و بازگشایی شد.
محمدطاهر بابازاده با اشاره به در حال اجرا بودن لایروبی در نقاط مختلف استان به منظور کاهش خسارات احتمالی سیلاب در نیمه دوم سال، افزود: لایروبی و بازگشایی رودخانهها امسال در ۱۵ شهرستان مازندران اجرا شد و شهرستانهای آمل، فریدونکنار، بهشهر، ساری و محمودآباد با توجه به تعداد نقاط حادثهخیز و اولویتدار، بیشترین میزان عملکرد را در این بخش داشتند.
وی گفت: در این مدت ۲۶ کیلومتر از مسیرهای رودخانهای آمل، ۲۵ کیلومتر در فریدونکنار، ۲۱ کیلومتر در بهشهر، ۱۶ کیلومتر در ساری و ۱۲ کیلومتر در محمودآباد لایروبی و بازگشایی شد.
معاون طرح و توسعه شرکت آب منطقهای مازندران با اشاره به پیشبینی بارندگیهای فراتر از نرمال با توجه به اثرپذیری ایران از پدیده اقلیمی النینو در امسال گفت: انباشت رسوبات، گیاهان و موانع طبیعی در مسیر رودخانهها میتواند ظرفیت عبور جریان آب را کاهش دهد و در زمان بارشهای شدید، احتمال سرریز آب به مناطق پیرامونی را افزایش دهد.
بابازاده افزود: لایروبی و بازگشایی مسیرها با هدف برگرداندن ظرفیت مناسب عبور جریان آب به رودخانهها انجام میشود و از این نظر، یکی از اقدامات مهم و پیشگیرانه برای کاهش خسارتهای احتمالی سیلاب به شمار میرود.
وی با تأکید بر اینکه این طرح باید متناسب با شرایط هر رودخانه و نقاط دارای اولویت اجرا شود، ادامه داد: شناسایی گلوگاهها و نقاط پرخطر، تعیین اولویتهای اجرایی و انجام عملیات در مقاطع حساس رودخانهها از جمله اقداماتی است که میتواند اثربخشی برنامههای مدیریت سیلاب را افزایش دهد.
معاون طرح و توسعه شرکت آب منطقهای مازندران تاکید کرد: استمرار لایروبی و بازگشایی رودخانهها در کنار ساخت و تقویت سازههای حفاظتی، موجب افزایش آمادگی شبکه رودخانهای استان برای عبور روانابها و کاهش آسیبپذیری مناطق پیرامونی در زمان وقوع بارشهای سنگین میشود.
بابازاده تصریح کرد: روند لایروبیها و شناسایی نقاط حادثهخیز نهرها و رودخانههای استان بدون توقف ادامه دارد و همه ظرفیتهای تجهیزاتی و قانونی برای گسترش این فعالیت در سراسر استان به کار گرفته میشود تا در ماههای پیش رو با توجه به پیشبینی بارشهای شدید، از وقوع خسارتهای احتمالی در نقاط حادثهخیز جلوگیری شود.
مازندران حدود ۱۲۰ رودخانه اصلی و فرعی به طول هفت هزار کیلومتر دارد که دستکم ۲۰ رودخانه از این تعداد رودخانههای بزرگ و اصلی هستند. در این بین نیز رودخانههای تلار، تجن، بابلرود، چشمهکیله، سردآبررود، چالوس، نکارود و هراز مهمترین رودخانههای این استان محسوب میشوند.