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معاون سیاسی- امنیتی استاندار همدان گفت: پویش «جانفدا» با مشارکت بیش از ۳۰ میلیون نفر در کشور، جلوهای از انسجام ملی و تابآوری اجتماعی مردم ایران است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، حمزه امرایی در جلسه هماهنگی برگزاری رزمایش «جانفدا» افزود: این پویش با حضور داوطلبانه اقشار مختلف مردم و فارغ از گرایشهای سیاسی، قومی و اجتماعی شکل گرفته و نشاندهنده آمادگی مردم برای دفاع از کشور و امنیت ملی است.
او با تأکید بر محوریت مردم در برگزاری این مراسم گفت: همه دستگاههای اجرایی، رسانهها و مجموعههای مرتبط باید برای برگزاری باشکوه رزمایش و انعکاس مناسب آن همکاری کنند.
جانشین فرمانده سپاه استان همدان هم گفت: تاکنون بیش از ۳۰ هزار نفر در استان برای حضور در رزمایش «جانفدا» ثبتنام کردهاند.
سرهنگ کامران کریمی افزود: رزمایش استانی «جانفدا» پنجشنبه شانزدهم مهرماه در میدان امام خمینی (ره) همدان برگزار میشود و برای جابهجایی شرکتکنندگان از شهرستانها، خدمات امدادی، انتظامی، بهداشتی و پشتیبانی نیز پیشبینی شده است.
او بر ضرورت همکاری دستگاههای اجرایی، شهرداری، صداوسیما و سایر مجموعهها در فضاسازی، اطلاعرسانی و تأمین زیرساختهای مورد نیاز رزمایش تأکید کرد.
فرمانده سپاه ناحیه همدان هم از پیشبینی حضور ۵۰ هزار نفر در این رزمایش خبر داد.
سید جواد حسینی گفت: اقشار مختلف مردم از جمله اصناف، ورزشکاران، هیئتهای مذهبی، دانشآموزان، بانوان و تشکلهای مردمی به صورت سازماندهیشده در این رزمایش حضور خواهند داشت.
او افزود: برای اجرای این برنامه ۱۲ کمیته در حوزههای رسانه، فراخوان و سازماندهی، فرهنگی، امنیت، ادارات، بانوان، اصناف و بازاریان، ورزش و جوانان، تشکلهای مردمی، اجرایی و تشریفات و بخشهای دانشآموزی و روستایی تشکیل شده است.
این رزمایش همزمان با سالروز شهادت سردار شهید «حاج حسین همدانی» برگزار خواهد شد.